Бывшие сотрудники МВД, осужденные по делу о двойном убийстве в Клюквенной пади в Бурятии, уехали на войну
Бывшие сотрудники МВД Дмитрий Истомин и Евгений Инкин, которых приговорили к срокам до 18 лет лишения свободы за убийство двух девушек в Клюквенной пади в 2002 году, заключили контракты с российской армией и уехали на войну в Украине. Об этом сообщает издание «Люди Байкала».
Из-за этого Инкин и Истомин не присутствовали на процессе в Восьмом Кассационном суде, который рассматривал их апелляцию на приговор.
Бывшие полицейские требовали отменить приговор и отправить дело на новое рассмотрение из-за «существенных нарушений уголовно-правового закона», допущенных при рассмотрении дела в Советском районном суде Улан-Удэ. Суд оставил приговор без изменений.
В апреле 2023 года Советский районный суд Улан-Удэ приговорил Дмитрия Истомина к 18 годам колонии строгого режима, а Евгения Инкина — к 17 годам. Их признали виновными в убийстве двух человек, сопряженном с насильственными действиями сексуализированного характера. Инкину также вменили незаконное ношение огнестрельного оружия и похищении человека, но от наказания по последнему пункту его освободили из-за истечения сроков давности. Также из-за истечения срока давности суд освободил от наказания еще одного экс-сотрудника МВД Александра Попова, которого приговорили к пяти годам лишения свободы.
Следствие утверждало, что в 2002 году милиционеры «отдыхали на природе» в обществе 17-летней Евгении Шекуновой, 18-летней Екатерины Патеюк и 15-летней Екатерины Пономаревой. Шекунова и Патеюк были убиты. В деле не было подозреваемых до 2019 года, когда Пономарева рассказала, что слышала, как Патеюк «в шутку сказала, что у нее венерическое заболевание», а Инкин разозлился, так как, предположительно, ранее занимался с ней сексом. По словам Пономаревой, она отошла от компании, когда услышала крики девушек, которые вскоре затихли. Возвращаться она не стала. Через несколько дней после убийства, рассказала Пономарева, Инкин и Попов пытались утопить ее в озере, но «отвлеклись» и не довели начатое до конца.
В марте 2022 года присяжные объявили, что подсудимые невиновны, и суд на основании их вердикта вынес оправдательный приговор. Дело отправили на новое рассмотрение после апелляции родственников погибших девушек.