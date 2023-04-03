Сотрудников МВД, обвиняемых в убийстве двух девушек в Клюквенной пади в 2002 году, приговорили к 17 и 18 годам колонии. Год назад присяжные их оправдали

Советский районный суд Улан-Удэ в Бурятии вынес приговор по делу об убийстве двух девушек в Клюквенной пади в 2002 году. Обвиняемыми по делу проходили трое бывших сотрудников МВД Евгений Инкин, Дмитрий Истомин и Александр Попов.

Дмитрия Истомина, сообщает «Медиазона» со ссылкой на пресс-службу суда, приговорили к 18 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в убийстве двух человек, сопряженном с насильственными действиями сексуализированного характера.

Евгению Инкину суд назначил наказание в виде 17 лет колонии строго режима, признав виновным в убийстве двух человек, сопряженном с насильственными действиями сексуализированного характера и незаконном ношении огнестрельного оружия. Кроме того, суд решил, что он виновен в похищении человека, но от наказания по этому пункту Инкина освободили из-за истечения сроков давности.

Также из-за истечения срока давности суд освободил от наказания Александра Попова, которого приговорили к пяти годам лишения свободы.

Сотрудники МВД, как установило следствие, в 2002 году «отдыхали на природе» в обществе 17-летней Евгении Шекуновой, 18-летней Екатерины Патеюк и 15-летней Екатерины Пономаревой. Шекунова и Патеюк были убиты.

В деле не было подозреваемых до 2019 года, когда Пономарева рассказала, что слышала, как Патеюк «в шутку сказала, что у нее венерическое заболевание», а Инкин разозлился, так как, предположительно, ранее занимался с ней сексом. Пономарева, по ее словам, отошла от компании, когда услышала крики девушек, которые вскоре затихли. Возвращаться она не стала. Через несколько дней после убийства, рассказала Пономарева, Инкин и Попов пытались утопить ее в озере, но «отвлеклись» и не довели начатое до конца.

Когда расследование дела об убийстве в Клюквенной пади возобновили в связи с показаниями Пономаревой, выяснилось, что в нем не хватает нескольких важных документов, а заместитель начальника отдела местного угрозыска пытался их подделать, когда материалы запросил Следственный комитет РФ.

До суда дело об убийстве в Клюквенной пади дошло в 2021 году. В марте 2022 года присяжные объявили, что подсудимые невиновны, и суд на основании их вердикта вынес оправдательный приговор. Родственники погибших девушке подали апелляцию, дело направили на новое рассмотрение.