Суд обязал полицию выплатить 700 тысяч рублей компенсации семье убитой студентки Веры Пехтелевой

Заводской районный суд Кемерово обязал министерство внутренних дел РФ выплатить 700 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда семье погибшей студентки Веры Пехтелевой. На решение суда обращает внимание правозащитный проект «Травмпункт», оказывающий юридическую помощь пострадавшим от насилия в России.

По решению суда, 600 тысяч рублей получат родители, еще 100 тысяч рублей — дядя погибшей. Потерпевшие просили взыскать с МВД 7,5 миллиона рублей.

Вера Пехтелева была убита в ночь на 14 января 2020 года. В день гибели она поехала забрать вещи к Владиславу Канюсу, с которым недавно рассталась. Соседи Канюса слышали раздающиеся из квартиры женские крики и несколько раз звонили в полицию, однако полицейские так и не приехали на вызов. Канюс нанес девушке более 100 травм. На суде, завершившемся в июле 2022 года, его приговорили к 17 годам колонии строгого режима. Канюс не признал свою вину. Его также обязали выплатить четыре миллиона рублей компенсации родственникам погибшей.

В июле 2023 года пятерых полицейских, обвиненных в халатности по делу о гибели Веры Пехтелевой, приговорили к условным срокам. Суд также взыскал с МВД два миллиона рублей в пользу родственников погибшей. Однако позже апелляционный суд отменил приговор в части компенсации.

Весной 2023 года Владислава Канюса помиловали указом президента РФ, поскольку он отправился воевать добровольцем в Украину. Осенью он вернулся с фронта и с тех пор находится на свободе.

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