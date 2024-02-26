Суд обязал убийцу Веры Пехтелевой выплатить компенсацию ее родственникам. От срока в колонии он освободился, поехав на войну в Украину

Ленинский суд Кемерово обязал судебных приставов взыскать четыре миллиона рублей с местного жителя Владислава Канюса, осужденного за убийство студентки Веры Пехтелевой. Решение вынесено 26 февраля. На него обратил внимание правозащитный проект «Травмпункт», оказывающий юридическую помощь пострадавшим от насилия в России.

В ноябре 2023 года стало известно, что Канюса, приговоренного к 17 годам колонии строгого режима, помиловали указом президента РФ, поскольку он отправился воевать добровольцем в Украину.

Тогда же отец убитой студентки Евгений Пехтелев заявлял, что Канюса также освободили от выплаты моральной компенсации родственникам погибшей в размере четырех миллионов рублей (по 1,5 миллиона родителям, 1 миллион — ее дяде, а также 200 тысяч рублей государству за адвокатов по назначению).

Позже судебные приставы уточняли, что взыскание не отменено, а приостановлено, поскольку «участники боевых действий» временно освобождаются от всех выплат, кроме алиментов и возмещения вреда в связи со смертью кормильца.

По данным правозащитницы Алены Поповой, представляющей интересы родителей Веры Пехтелевой, в сентябре 2023 года Канюс уже вернулся с фронта и с тех пор находится на свободе.

Вера Пехтелева была убита в ночь на 14 января 2020 года. В день гибели она поехала забрать вещи к Владиславу Канюсу, с которым недавно рассталась. Соседи Канюса слышали раздающиеся из квартиры женские крики и несколько раз звонили в полицию, однако полицейские так и не приехали на вызов. Канюс нанес девушке более 100 травм. На суде, завершившемся в июле 2022 года, он не признал свою вину. В июле 2023 года пятерых полицейских, обвиненных в халатности по делу о гибели Веры Пехтелевой, приговорили к условным срокам.

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