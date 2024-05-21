«Ее никто не отпускал». Отец сбежавшей из дома чеченки Лии Заурбековой пригрозил продолжить ее поиски за границей

Отец 19-летней уроженки Чечни Лии Заурбековой, которая из-за преследований родственников уехала из России, заявил прокремлевскому изданию Regnum, что семья продолжит поиски девушки.

«Лию никто не отпускал. Все делали для того, чтобы она не уехала, но ей удалось убежать. Уехала, как будто я ей враг, скрывается теперь от меня. Нам пока на связь с ней выйти не удалось. Но мы будем продолжать поиски», — сказал Беслан Заурбеков. По его словам, с поисками девушки семье помогут «старшие».

Заурбеков пригрозил «наказать» парня, который, как утверждает отец, ввел девушку «в заблуждение». Regnum пишет, что речь идет о возлюбленном чеченки. «Я с этим парнем виделся как-то. У нас свои законы», — сказал отец. Он также пригрозил наказанием дочери, если ее парень не примет ислам.

Заурбеков также отверг обвинения в том, что девушка постоянно подвергалась физическому и психологическому давлению со стороны родственников — ранее об этом сообщила правозащитная группа «Марем», помогающая Лие Заурбековой. Отец девушки назвал обвинения «бездоказательной выдумкой общественников», сославшись на то, что видеодоказательств избиений дочери нет.

По данным правозащитной группы «Марем», 19-летняя Лия Заурбекова ушла из дома 13 мая из-за физического и психологического давления со стороны родственников. Семья объявила Заурбекову в розыск как несовершеннолетнюю.

16 мая, находясь в Москве, Заурбекова встретила своего отца, после чего вызвала полицию и поехала в отдел МВД. Ее родственники окружили отделение полиции, требуя выдать им девушку. Чеченке удалось выбраться из отдела полиции и уехать из России. Вскоре после отъезда Заурбековой правозащитники опубликовали обращение девушки, которая сообщила, что она в безопасности, и попросила родственников ее не искать.

Делом Заурбековой заинтересовались власти Чечни. Депутат Госдумы от республики Адам Делимханов объявил, что по поручению Рамзана Кадырова взял дело чеченки под свой личный контроль. Он заявил, что Заурбекову «ввели в заблуждение» и тот, кто это сделал, «понесет заслуженное наказание по всей строгости закона».

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