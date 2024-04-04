Акция в Варшаве, февраль 2024 года SOTA

Вечером 23 августа 2023 года в Петербурге задержали 26-летнюю Седу Сулейманову из Чечни. Полицейские пришли в квартиру, где она жила со своим партнером Станиславом Кудрявцевым. Их увезли в отделение МВД. Потом Кудрявцева отпустили, а Сулейманову повезли в аэропорт, чтобы отправить в Чечню. Полицейские сообщили, что ее подозревают в краже украшений на сумму 150 тысяч рублей по заявлению, написанному ее матерью. Сама Седа все обвинения отрицала.

С тех пор Сулейманову не видели лично ни ее друзья и близкие, ни защитники. Приехавшим в Грозный адвокатам в отделе полиции сказали, что Сулейманову привезут ближе к шести часам вечера, а затем сообщили, что ее допросили как свидетельницу по делу и передали родственникам — дяде и тете.

Еще через несколько дней, 30 августа, чеченский омбудсмен Мансур Солтаев показал фотографию Седы, заявив, что она находится в безопасности и ей ничего не угрожает. «Я разговаривал с ее родственниками и с самой девушкой. Она себя хорошо чувствует», — написал Солтаев. На фотографии Сулейманова сидит в платке. Правозащитники из кризисной группы СК SOS отмечали, что на ее шее виден «след непонятного происхождения».

Спустя несколько дней в канале Солтаева появилось 15-секундное видео — на нем он вместе с Седой спускается по лестнице дома, а затем она провожает его до выхода из двора. Солтаев написал, что девушка встретила его «в хорошем настроении» и он увидел, что ей «приятно находиться вместе с родными». На кадрах Седа идет, опустив глаза, и не улыбается. После этого долгое время никаких новостей о Сулеймановой не было.

Седа Сулейманова сбежала из Чечни осенью 2022 года при помощи правозащитников из кризисной группы СК SOS. Своей близкой подруге Лене Патяевой, с которой она познакомилась уже в Петербурге, Седа рассказывала, что жила без отца, главой семьи был ее старший брат Ахмед Батаев. Когда ей исполнилось 18 лет, родственники собрались выдать ее замуж, но она отказалась вступать в брак по принуждению. Ее мать угрожала рассказать брату, что Седа «ведет себя слишком вольно».

В Петербурге, как рассказывает Патяева, Седа устроилась работать в кафе, но уже через месяц, в феврале 2023 года, брат Сулеймановой вычислил ее и пришел туда. Он долго расспрашивал девушку, где она живет, чем занимается и кто ей помогает. Позже СК SOS опубликовала запись этого разговора с камеры видеонаблюдения. «Ты этим поступком позоришь нас», — говорит на записи Седе Сулеймановой, сидящей за прилавком кафе, ее брат. Патяева рассказывала, что после этого он пошел на улицу, чтобы дождаться Седу у выхода из кафе, но она убежала через заднюю дверь, выкинула телефон и поехала в шелтер, сумев связаться с правозащитниками с телефона прохожего.

Сулейманова несколько раз говорила подруге, что родственники убьют ее, если найдут. Правозащитники, по словам Патяевой, предлагали Седе уехать в другую страну, но она не хотела, потому что боялась оказаться в незнакомой обстановке, где говорят на другом языке. Вскоре Седа познакомилась со Станиславом Кудрявцевым. Через некоторое время они съехались и подали заявление в ЗАГС, а он познакомил ее со своей семьей и друзьями. Лена Патяева рассказывает, что лето в Петербурге ее подруга «прожила счастливо» — они вместе ездили за город, Седа подрабатывала догситтером и планировала семейную жизнь со своим женихом.

После похищения Седы правозащитники начали искать ее и отправлять заявления в прокуратуру. Им ответили, что Седу вызвали на допрос, после чего она «добровольно» поехала в Грозный и решила остаться со своей семьей. В октябре жених Седы Станислав Кудрявцев рассказал, что принял ислам, чтобы встретиться с семьей Седы Сулеймановой и решить вопрос о свадьбе. Однако из этого, по словам бывшего московского муниципального депутата Люси Штейн, занимавшейся делом Сулеймановой, ничего не вышло, «потому что он русский».

В феврале 2024 года подруга Седы Лена Патяева вышла в одиночный пикет к зданию прокуратуры Петербурга с плакатом, на котором было написано: «Жива ли Седа Сулейманова? Ее никто не видел 150 дней». Спустя месяц она вышла в пикет снова — в куртке, на которой была надпись «Где Седа?» Ее задержали и отпустили только через двое суток. К кампании по поиску Сулеймановой, начатой правозащитниками, подключились активисты, живущие в том числе и за рубежом. Они выходили с плакатами, на которых писали «Где Седа?», и отправили в следственные органы более двух тысяч заявлений.

3 апреля 2024 года стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с исчезновением Седы Сулеймановой. «Ход и результаты расследования уголовного дела взяты в следственном управлении на контроль», говорилось в ответах из СК, которые начали получать активисты, отправлявшие заявления. Правозащитники сказали, что будут выяснять подробности.

В СК SOS опасаются, что Сулейманова могла стать жертвой «убийства чести». В феврале им сообщили об этом два источника в регионе — директор кризисной группы Давид Истеев называл их заслуживающими доверия. Однако никаких доказательств, как отмечали в СК SOS, не было — и нет до сих пор.

Один из правозащитников смог связаться с родственниками Седы по телефону. На вопрос, где девушка, тот ответил: «Где эта шлюха? Как это — мертва? Да вот она тут лежит». Позвать ее к телефону или сфотографировать он отказался. Кроме того, как пишет издание «Север.Реалии», с семьей Сулеймановой попытались связаться и провластные журналисты. Они получили согласие родственников на личный разговор с Седой, но в последний момент им тоже отказали.