Чеченка Лия Заурбекова, которую осаждали родственники в московском отделе полиции, уехала из России

Уроженка Чечни 19-летняя Лия Заурбекова, жаловавшаяся на преследование родственников, уехала из России. Об этом сообщили ее адвокат Наталья Тихонова и активист Александр Ионов.

«Насколько мне известно, сейчас моя подзащитная Лия Заурбекова находится в безопасности и не в России. Другие подробности, в том числе места, пути, и прочие детали, мне неизвестны», — написала Тихонова в телеграме.

О преследовании Заурбековой сообщил накануне правозащитный проект «Марем». По данным правозащитников, девушка сбежала из дома 13 мая, опасаясь за свою жизнь из-за постоянного физического и психологического давления со стороны родственников. 16 мая, находясь в Москве, Заурбекова встретила своего отца, после чего вызвала полицию и поехала в отдел МВД. Ее родственники окружили отделение полиции, требуя выдать им девушку. Ночью «Марем» сообщил, что Заурбековой вместе с адвокатом удалось выбраться в безопасное место.

В ночь на 17 мая депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов объявил, что по поручению Рамзана Кадырова взял дело чеченки под свой личный контроль. Он заявил, что Заурбекову «ввели в заблуждение» и тот, кто это сделал, «понесет заслуженное наказание по всей строгости закона». «Мы тесно взаимодействуем и с правоохранительными органами Москвы, и с родственниками девушки — среди них нет никакого недопонимания», — писал он в телеграме.

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