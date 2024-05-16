В Москве родственники чеченки, сбежавшей из дома, окружили отдел полиции, в котором она находится. Правозащитники опасаются, что ее увезут в Чечню

В Москве родственники сбежавшей из дома чеченки Лии Заурбековой окружили отдел полиции по району Нагатино-Садовники, в котором находится девушка, сообщает правозащитная группа «Марем».

Правозащитники пишут, что Заурбекова сбежала от семьи 13 мая из-за физического и психологического давления со стороны родственников. «Сегодня, когда она вышла из дома, то увидела во дворе своего отца. Она вызвала полицию, ее отвезли в отделение, около которого тоже ждали родственники. Там выяснилось, что родня подала на нее в розыск как на несовершеннолетнюю, хотя ей 19», — пишет «Марем».

Sota уточняет, что сотрудники правоохранительных органов сняли девушку с розыска в связи с ее совершеннолетием, однако у здания стоят около десяти человек — вероятно, они намерены насильно увезти ее в Чечню. Этого опасаются и правозащитники.

Первоначально в «Марем» сообщили, что полиция отказалась сопровождать Лию, однако после огласки они пообещали правозащитникам обеспечить ее безопасность. Уточняется, что родственники Заурбековой все еще стоят у отделения.

В комментарии «Осторожно Media» они заявили, что «хотели все нормально урегулировать», и не понимают, «зачем она здесь [в Москве] живет». При этом, по их словам, к отделению уже едут некие «представители чеченской власти».

В марте СК возбудил уголовное дело после исчезновения чеченки Седы Сулеймановой, которая бежала из Чечни и была насильно возвращена в республику. В апреле стало известно, что дело возбудили по статье об убийстве.

Сулейманова сбежала из Чечни осенью 2022 года. В августе 2023-го ее задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в краже украшений. Соответствующее заявление написала мать Седы. В итоге Сулейманову отправили в Чечню. В начале сентября чеченский омбудсмен Мансур Солтаев опубликовал видео с Седой. С тех пор о ее судьбе ничего не известно.

После исчезновения Седы ее подруга Елена Патяева начала устраивать одиночные пикеты из-за того, что о чеченке ничего неизвестно. К кампании по поиску Сулеймановой, начатой правозащитниками, подключились активисты, живущие в том числе за рубежом. Активисты отправили в следственные органы более двух тысяч заявлений.

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