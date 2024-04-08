«СК SOS»: дело об исчезновении Седы Сулеймановой возбудили по статье об убийстве

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье об убийстве после исчезновения чеченки Седы Сулеймановой, которая бежала из Чечни и была насильно возвращена в республику. Об этом сообщает «СК SOS» — кризисная группа, помогающая ЛГБТК-людям на Северном Кавказе.

Следственный комитет по Чечне возбудил уголовное дело в связи с исчезновением Седы Сулеймановой 25 марта, но по какой статье ведется расследование, известно не было.

По информации правозащитников, близкая подруга Седы Сулеймановой Елена Патяева, выступившая заявительницей по делу, приглашена на допрос. Потерпевшей по делу проходит мать Седы, которая, по словам следователя, не подавала никаких заявлений в связи с исчезновением дочери, отмечают в «СК SOS».

По данным кризисной группы, сейчас родственники Сулеймановой утверждают, что девушка ушла из дома 5 февраля. При этом 7 февраля издание «Север.Реалии» опубликовало статью об истории Седы, в которой говорилось, что недавно (когда именно, издание не уточняет — прим. «Медузы») правозащитникам удалось связаться с одним из близких родственников Сулеймановой, который заявил, что девушка находится рядом, но отказался передать ей трубку, а также прислать фотографии или видео в подтверждение своих слов.

В Следственном комитете по Чечне не комментировали случившееся.

Седа Сулейманова сбежала из Чечни осенью 2022 года. Родственники собирались выдать ее замуж, но Сулейманова отказалась вступать в брак по принуждению. В августе 2023 года 26-летнюю чеченку вместе с партнером задержали в Петербурге, после чего молодую женщину отправили в Чечню, где, по словам полицейских, мать написала на нее заявление, обвинив в краже украшений. Седа Сулейманова обвинения отрицала. Чеченский омбудсмен Мансур Солтаев в начале сентября опубликовал видео с Седой. С тех пор о ее судьбе ничего не известно.

После исчезновения Седы Сулеймановой ее подруга Елена Патяева начала устраивать одиночные пикеты из-за того, что о чеченке ничего неизвестно. К кампании по поиску Сулеймановой, начатой правозащитниками, подключились активисты, живущие в том числе за рубежом. Активисты отправили в следственные органы более двух тысяч заявлений.

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