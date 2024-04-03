СК возбудил уголовное дело в связи с исчезновением Седы Сулеймановой. Ее насильно вернули в Чечню после побега
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с исчезновением бежавшей и насильно возвращенной в Чечню Седы Сулеймановой, сообщает правозащитный проект «СК SOS».
Как пишут правозащитники, заявители, отправлявшие в СК обращения в связи с исчезновением Сулеймановой, получили ответ от ведомства, в котором сообщается о возбуждении уголовного дела.
«До этого им приходили лишь ответы из прокуратуры, в которых сообщалось, что заявитель не имеет права запрашивать такую информацию или же что обращение передано в Следственный комитет», — пояснили в «СК SOS»
Как следует из ответов ведомства, дело возбуждено по факту «безвестного исчезновения» Сулеймановой. «Ход и результаты расследования уголовного дела взяты в следственном управлении на контроль», — цитируют правозищитники ответ СК. Других подробностей дела в ведомстве не сообщили.
В свою очередь «СК SOS» напоминает, что прокуратура уже проводила проверку, когда Сулейманову насильно увезли из Санкт-Петербурга в Чечню. Тогда сотрудники ведомства пришли к выводу, что Седа «добровольно» вернулась в республику и решила остаться со своей семьей.
О судьбе Седы Сулеймановой ничего не известно уже больше полугода. В августе сотрудники полиции задержали ее в Санкт-Петербурге, как утверждалось, по подозрению в краже украшений на сумму 150 тысяч рублей. Вскоре после этого Сулейманову увезли в Чечню и передали родственникам, от которых она сбежала в 2022 году. Правозащитники из СК SOS уже тогда предупреждали, что Седа может стать жертвой «убийства чести».
После того, как эта история получила огласку, уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев опубликовал совместные фото и видео с Седой, заверив, что «с ней все в порядке». На этих кадрах она не произнесла ни слова и выглядела изможденной, отмечали правозащитники. В феврале 2024 года проект СК SOS со ссылкой на два источника сообщил, что Сулейманову могли убить родственники.