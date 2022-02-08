«Я даю тебе два дня, чтобы ты совершила суицид». Уроженка Дагестана, сбежавшая от семьи в Москву, рассказала о попытке увезти ее назад Подобные случаи в России происходят регулярно

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Муса Салгереев / ТАСС

Родственники попытались похитить уроженку Дагестана Айшат Хирамагомедову, которая сбежала от них в Москву. Об этом девушка рассказала в интервью благотворительной организации для жертв домашнего насилия «Крепость», которая предоставила ей помощь. 7 февраля интервью было опубликовано в аккаунте организации на платформе «Яндекс.Дзен».

Айшат впервые обратилась в «Крепость» в октябре 2021 года. Она сбежала от родственников, так как они, по информации организации, ее избивали и контролировали. «Крепость» предоставила Хирамагомедовой убежище и помощь психолога. Девушка нашла работу и вместе со своим парнем стала искать съемное жилье.

4 февраля брат и сестра Хирамагомедовой выследили молодых людей в Москве. Они встретили их в квартире, которую Айшат и ее парень пришли посмотреть по предложению человека, связавшегося с ними под видом риелтора. Брат несколько раз ударил Айшат и ее парня, отнял у них документы и телефоны, затолкал в машину. Он объяснял свое поведение заботой об Айшат. Сестру девушки, по ее словам, «волновало только то, спала я со своим парнем или нет».

Когда Хирамагомедову тащили к машине, девушке удалось привлечь внимание прохожих. Они, по всей видимости, вызвали полицию.

Меня волокли в машину насильно, я кричала и звала на помощь. Во дворе стояли два человека, они подошли, и я ухватилась за рукав одного, просила вызвать полицию. Но брат и его друг пытались запихнуть меня в машину. Я сопротивлялась. Хваталась за крышу машины, упиралась в подножку минивэна. Брат ударил меня в позвоночник. От боли я согнулась, и они смогли меня закинуть в машину. Мой парень и брат остались на улице.

На место быстро приехали полицейские. Айшат и ее родственников забрали в ОВД. Девушка заявила, что ее похитили и хотят насильно выдать замуж. Ее отвели в актовый зал, куда вскоре зашли ее отец и сестра. Айшат попыталась сбежать, но сестра схватила ее, а отец бросил в нее пластиковый стул и стал бить кулаком по лицу. Пришедшие на шум и крики полицейские отвели ее в отдельное помещение. При этом они отговаривали ее писать заявления на родственников.

Затем в кабинет зашел отец и начал говорить мне на аварском языке: «Ты шайтан, у тебя все внутри черное! Моя задача убить тебя, отвезти в Дагестан и похоронить тебя, чтобы смыть позор с семьи. Я даю тебе два дня, чтобы ты совершила суицид, потом я тебя заверну в саван и похороню в Дагестане. Если ты этого не сделаешь, я последние штаны отдам, чтобы тебя найти и убить!». Полицейский, не понимая того, что сказал мой отец, продолжил: «Видишь, отец заботится о тебе!»

Айшат удалось связаться с представителями «Крепости» и адвокатом. Они приехали в ОВД; адвокат помог девушке написать заявление на родственников. После этого Хирамагомедова обратилась в травмпункт, где у нее обнаружили сотрясение мозга. Также «Крепость» опубликовала фото девушки, на котором у нее видны следы побоев на лице. Организация сообщила, что родственников Айшат, несмотря на ее заявления, отпустили в тот же день, и они продолжили ее разыскивать.

В России регулярно похищают уроженок Северного Кавказа, сбежавших от своих семей. Один из последних громких случаев — история чеченки Халимат Тарамовой, которая в июне 2021 года бежала в Махачкалу, где скрывалась в кризисной квартире для женщин, подвергшихся насилию. Квартиру штурмом взяли чеченские полицейские и вывезли Тарамову обратно в Чечню. Некоторое время о девушке не было никакой информации. Позднее в соцсетях появилось ее обращение, в котором она заявила, что она в порядке и находится в кругу семьи.

Пересказала Ольга Корелина