Правозащитники рассказали о чеченке, сбежавшей из дома из-за принуждения к замужеству. Она все опровергла в интервью пресс-секретарю и помощнику Кадырова

Телеканал «Грозный» выпустил 27-минутный сюжет про уроженку Чечни , которую, как сообщали правозащитники, родители насильно увезли на родину после того, как она сбежала в кризисный центр из-за принуждения к замужеству. В сюжете девушка отвечает на вопросы приближенных Рамзана Кадырова — и называет слова правозащитников ложью.

Правозащитники сообщили про чеченку, которую родители увезли на родину после побега в женский кризисный центр

Активистка Дарья Серенко 14 июля рассказала «Медиазоне» про 20-летнюю девушку, которая жила с родителями в Москве и сбежала из дома после того, как отец пригрозил выдать ее замуж в Чечне. Девушка пришла в женский кризисный центр «Китеж». Она пробыла там пять дней, после чего исчезла, оставив деньги и документы. Вскоре она связалась с подругой и попросила о помощи, сказав, что родители накачивают ее лекарствами и хотят насильно увезти в Чечню. Волонтеры кризисного центра приехали в аэропорт «Внуково», но семья девушки не позволила им поговорить с ней. В полиции заявили, что оснований снять девушку и ее родственников с рейса нет.

Издание The Daily Storm со ссылкой на анонимный источник опубликовало фрагмент переписки девушки от апреля 2019 года, в котором говорится, что отец избил ее и пригрозил смертью после того, как узнал, что она носит мини-юбки, режет себя и встречается с русским. «Смотри, я сожму [твою шею] сильнее — и тебя уже нет, мы закопаем твое тело в ближайшем лесу, тебя никто не найдет. Скажем, что уехала в Чечню, никто даже не вспомнит о том, что ты была», — приводил слова отца The Daily Storm.

Телеграм-канал Mash выложил аудиозапись, которую, как утверждалось, сделала похищенная девушка. На записи она говорит, что у нее все хорошо и что ее «никто никуда насильно не увез». В свою очередь проект «Правовая инициатива», который сотрудничает с центром «Китеж», опубликовал копию заявления, которое девушка написала при поступлении в центр, и скриншоты ее переписки с представителями центра.

В разговоре с пресс-секретарем и помощником Кадырова девушка опровергла слова правозащитников и попросила оставить ее в покое

В сюжете Заира Сугаипова и ее мать Малика общаются с пресс-секретарем главы Чечни Альви Каримовым и директором телеканала «Грозный», помощником руководителя республики Ахмедом Дудаевым.

Девушка опровергла, что ее насильно вывезли в Чечню и хотят выдать замуж против ее воли. «Для того, чтобы выйти замуж, нужен хотя бы жених. Никого нет и никакой подготовки [к свадьбе] нет, никакой свадьбы нет. <…> Мы просто на каникулы приехали», — сказала Сугаипова. На вопрос об обстановке в семье, она отвечает, что ее никто никогда не бил.

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Сугаипова подтвердила, что сбежала из дома — но не из-за замужества, а из-за проблем в университете. В сюжете говорится, что девушка уехала в кризисный центр под влиянием группы во «ВКонтакте» о феминизме на Кавказе, куда ее якобы завербовали. «Так как мне внушили, что родители — это враги, я думала, что назад мне дороги нет, хотя я очень сильно хотела вернуться и скучала по своим родным», — сказала Сугаипова. По ее словам, через четыре дня в кризисном центре она сама позвонила матери и согласилась, когда та предложила ее забрать.

На вопрос о приезде правозащитников в аэропорт Сугаипова заявила, что не просила их о помощи. По ее словам, они нашли ее во «Внуково», так как дежурили там с ночи. Девушка также опровергла предположение о том, что перед вылетом она могла находиться под воздействием психотропных препаратов. «Я просто немного испугалась. Они оказывали на меня давление психологическое, кричали на весь аэропорт. Мне было стыдно. <…> Если бы это была правда, я бы с ними ушла, я бы и полицейским сказала, что меня насильно везут замуж», — объяснила девушка.

В сюжете показан ее отец Мовсар Сугаипов, который говорит, что из-за сложившейся ситуации пострадал весь его род. Мать девушки заявила, что правозащитники втянули их в «грязную яму», и посоветовала им «угомониться». То же самое повторила сама Заира.

Ольга Корелина