В Москве девушка сбежала из дома из-за принуждения к замужеству. Родственники нашли ее и насильно увезли в Чечню

Родственники насильно увезли в Чечню 20-летнюю девушку, которая убежала из дома в Москве в женский кризисный центр «Китеж» из-за принуждения к замужеству. Об этом правозащитники рассказали «Медиазоне».

По словам активистов, девушка жила в Москве вместе с родителями. Ее отец грозился выдать ее замуж в Чечне, у нее отобрали паспорт и не разрешали выходить на улицу.

В начале июля девушке удалось сбежать из дома, после чего она пришла в «Китеж». Через несколько дней она исчезла оттуда, оставив деньги и документы, а 12 июля связалась с подругой, попросив о помощи и сообщив, что родные накачивают ее лекарствами и собираются вывезти в Чечню.

Волонтеры приехали в аэропорт «Внуково», но родственники не позволили им поговорить с девушкой. В полиции заявили, что для снятия их с рейса нет оснований.