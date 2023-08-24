В Санкт-Петербурге полицейские задержали сбежавшую из Чечни девушку. Правозащитники опасаются, что ее увезут в Грозный и убьют

В Санкт-Петербурге полиция задержала 26-летнюю Седу Сулейманову, сбежавшую из Чечни, сообщил «Медузе» правозащитный проект СК SOS.

Как рассказал правозащитникам Станислав Кудрявцев, с которым жила Седа Сулейманова, вечером 23 августа, когда он возвращался с работы, в подъезде его встретили несколько человек, двое из которых представились сотрудниками полиции и показали удостоверения, еще двое были чеченцами в штатском.

Они показали Кудрявцеву фото его девушки и потребовали открыть дверь квартиры, после чего забрали пару и отвезли их в отделение полиции.

Полицейские объяснили задержание Сулеймановой тем, что она якобы подозревается в краже украшений на сумму 150 тысяч рублей. Девушка все обвинения отрицает, заявил Кудрявцев.

Позднее Кудрявцева отпустили, а Сулейманову, по словам сотрудников правоохранительных органов, повезли в аэропорт. Однако адвокат Марк Алексеев, приехавший в аэропорт Пулково, Сулейманову там не обнаружил, ее местонахождение неизвестно.

Правозащитнки предполагают, что Сулейманову собираются отправить ближайшим рейсом в Чечню или Дагестан, где ей может грозить «убийство чести» со стороны членов ее семьи.

Сулейманову, сбежавшую из Чечни, где семья считала ее «недостаточно религиозной», в феврале 2023 года уже пытались похитить родственники. По данным правозащитников из СК SOS, к которым чеченка обратилась за помощью, девушку увезли ее братья, но ей удалось сбежать. После этого она сменила работу и адрес проживания, но осталась в Санкт-Петербурге.

В СК SOS отмечают, что похищение под видом сфабрикованного уголовного дела является распространенной практикой, с помощью которой в Чечню насильно возвращают сбежавших. Данных об объявлении Седы Сулеймановой в розыск в открытых источниках нет.

Читайте также

«Я даю тебе два дня, чтобы ты совершила суицид». Уроженка Дагестана, сбежавшая от семьи в Москву, рассказала о попытке увезти ее назад Подобные случаи в России происходят регулярно

Читайте также

«Я даю тебе два дня, чтобы ты совершила суицид». Уроженка Дагестана, сбежавшая от семьи в Москву, рассказала о попытке увезти ее назад Подобные случаи в России происходят регулярно