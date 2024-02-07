Правозащитники заявили, что сбежавшую из Чечни девушку могли убить родственники

Чеченку Седу Сулейманову, которую насильно вернули в республику после побега из дома в Грозном, могли убить родственники, сообщили правозащитному проекту СК SOS два независимых друг от друга источника.

Информация о том, что Седа Сулейманова могла стать жертвой , появилась у правозащитников в начале февраля. 6 февраля СК SOS подали заявление в Следственный комитет РФ и прокуратуру с требованием провести срочную проверку этих сообщений.

Как правоохранительные органы отреагировали на обращение, пока не сообщается.

Пресс-секретарь СК SOS Александра Мирошникова сообщила «Медиазоне», что у правозащитников недостаточно данных, чтобы однозначно утверждать, что Сулейманова была убита.

«Мы хотели бы, чтобы либо прокуратура и правозащитные органы проверили возможный факт убийства, либо же семья Седы вышла с заявлением и показала нам саму Седу, о которой ничего не слышно, ее не видно уже полгода. Если она жива и здорова, хочется, чтобы семья ее показала и доказала, что с ней ничего не случилось», — сказала она.

26-летняя Седа Сулейманова была задержана в августе 2023 года сотрудниками полиции, заявившими, что ее подозревают в краже украшений на сумму в 150 тысяч рублей. После допроса Сулейманову увезли в Чечню и передали родственникам. Правозащитники из СК SOS тогда предупреждали, что она может стать жертвой «убийства чести». Сулейманова сбежала из Чечни, где семья считала ее «недостаточно религиозной». В феврале 2023 года ее пытались похитить родственники, но тогда девушке удалось сбежать.

После того, как история Сулеймановой получила огласку, Мансур Солтаев, занимающий должность уполномоченного по правам человека в Чечне, опубликовал совместные фото и видео с девушкой, заверив, что «с ней все в порядке». На этих кадрах Сулейманова не произносила ни слова и выглядела изможденной, отмечают в СК SOS. С тех пор никакой информации о судьбе девушки нет.

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