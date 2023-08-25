Задержанную в Петербурге девушку, сбежавшую из Чечни, передали родственникам в Грозном

Задержанную в Санкт-Петербурге 26-летнюю Седу Сулейманову передали родственникам в Грозном и не дали увидеться с адвокатами. Об этом сообщил правозащитник проект «СК SOS».

Адвокаты приехали в Грозный и искали ее в двух отделах полиции. О том, что Сулейманову передадут в один из отделов полиции Грозного, говорили накануне петербургские полицейские.

В отделе полиции по Ахматовскому району адвокатам сказали, что Сулейманову привезут вечером, но встретиться подзащитной адвокатам не удалось. По данным «СК SOS, девушку допросили как свидетеля по уголовному делу о краже, а затем передали родственникам — дяде и тете. Адвокаты утверждают, что девушку заставили написать отказ от адвокатских услуг.

Сулейманову задержали 23 августа в Петербурге. По словам партнера девушки Станислава Кудрявцева, вечером, когда он возвращался с работы, в подъезде его встретили несколько человек, двое из которых представились сотрудниками полиции и показали удостоверения, еще двое были «чеченцами в штатском». Они показали Кудрявцеву фото Сулеймановой и потребовали открыть дверь квартиры, после чего забрали пару и отвезли их в полицию.

Полицейские объяснили задержание тем, что Сулейманова якобы подозревается в краже украшений на 150 тысяч рублей. Девушка обвинения отрицает. Позднее Кудрявцева отпустили, а Сулейманову, по словам сотрудников правоохранительных органов, повезли в аэропорт. Найти девушку в аэропорту Пулково адвокатам не удалось.

Правозащитники предполагают, что в Чечне Сулеймановой может грозить «убийство чести» со стороны членов ее семьи.

Сулейманову, сбежавшую из Чечни, где семья считала ее «недостаточно религиозной», в феврале 2023 года уже пытались похитить родственники. По данным правозащитников, к которым чеченка обратилась за помощью, девушку увезли ее братья, но ей удалось сбежать. После этого она сменила работу и адрес проживания, но осталась в Санкт-Петербурге.