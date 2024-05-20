Правительство на месяц приостановило запрет на вывоз бензина из России

Власти России приостановили действие запрета на экспорт бензина для производителей топлива до 30 июня 2024 года, сообщается в телеграм-канале правительства страны.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление еще 17 мая. Документ вступил в силу 20 мая — в день опубликования.

При этом, отмечает пресс-служба правительства РФ, ограничения на экспорт бензина сохраняются на период с 1 июля по 31 августа.

«Решение принято с учетом насыщения внутреннего рынка автомобильного топлива, недопущения снижения объемов переработки отдельными нефтеперерабатывающими предприятиями из-за затоваривания автомобильным бензином, а также необходимости освобождения портов от объема топлива, планировавшегося к экспорту, но не вывезенного непосредственными производителями после введения ограничений», — объяснили в правительстве.

1 марта правительство России на полгода ввело запрет на экспорт бензина. Решение объяснили «поддержанием стабильной ситуации» на топливном рынке в период повышенного спроса, связанного с весенними полевыми работами, сезоном отпусков и плановым ремонтом нефтеперерабатывающих заводах.

РБК сообщало, что правительство решило приостановить запрет из-за насыщения внутреннего рынка и завершения внеплановых ремонтов на НПЗ, которые были повреждены в результате атак беспилотников.

C начала 2024 года российские НПЗ в разных регионах регулярно подвергаются атакам украинских беспилотников. На некоторых предприятиях были выведены из строя установки первичной переработки. Президент Украины Владимир Зеленский называл атаки на российские НПЗ ответом на удары войск РФ по украинской энергетике.

В середине апреля Reuters отмечало, что Россия смогла восстановить мощности ключевых НПЗ, пострадавших от атак украинских беспилотников, сократив падение переработки с 14% в марте до 10%. 20 мая источники агентства сообщили, что компании «Лукойл» удалось возобновить работу ключевой производственной установки на Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе — крупнейшем НПЗ на юге России, который подвергся атаке дронов 12 мая.

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