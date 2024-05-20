Начался суд над Женей Беркович и Светланой Петрийчук. Их обвиняют в «оправдании терроризма»

Второй Западный окружной военный суд в Москве приступил к рассмотрению по существу дела режиссерки Жени Беркович и драматурга Светланы Петрийчук, обвиняемых в «оправдании терроризма». «Медиазона» организовала текстовую онлайн-трансляцию из зала суда.

Приставы, сообщил корреспондет издания, запретили собравшимся как-либо приветствовать Беркович и Петрийчук, пока их вели в зал заседания, пригрозив не пустить нарушивших требование. Фигурантки дела шли по коридору в полной тишине.

Беркович и Петрийчук задержали в мае 2023 года из-за спектакля «Финист ясный сокол», который в 2022 году получил премию «Золотая маска» за работу драматурга и художника по костюмам. По версии следствия, спектакль, в котором рассказывается о девушках из России, уезжающих за женихами в Сирию, оправдывает терроризм. Выводы следствие делало на основе экспертизы создателя науки «деструктология» Романа Силантьева, который нашел в пьесе «признаки идеологии радикального феминизма».

Дела по «террористическим статьям» в России рассматривают военные суды. Дело Беркович и Петрийчук отдали во Второй Западный окружной военный суд. В начале мая он уже рассматривал продление им меры пресечения, продлив арест сразу на полгода.

В поддержку Беркович и Петрийчук выступали независимые правозащитники, а «Новая газета» публиковала петицию, которую подписали более 16 тысяч человек. Сами Беркович и Петрийчук во время заседаний по продлению меры пресечения неоднократно просили отпустить их из-под ареста, но суд эти просьбы не удовлетворял, каждый раз продлевая арест на два месяца.

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