Украинская разведка утверждает, что атаковала НПЗ в Ленинградской области. Власти говорили о «хлопке в связи с использованием пиротехники»

Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что организовало атаку на нефтеперерабатывающий завод в Выборге в Ленинградской области. Об этом сообщают «Громадське» и «Украинская правда» со ссылкой на источник в разведке.

Собеседник изданий утверждает, что с помощью трех взрывных устройств якобы были поражены вертикальные резервуары с топливом.

Ночью 19 мая жители Выборга сообщили о звуках взрывов. Телеграм-канал Baza писал, что в районе местной нефтебазы произошел пожар.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что информация об атаке беспилотников на Выборгскую нефтебазу не соответствует действительности. «На территории старой выборгской нефтебазы произошел хлопок в связи с использованием пиротехнических средств. Пострадавших, угрозы возгорания или пожара нет», — говорилось в его посте.

Минобороны России 19 мая сообщало, что силы ПВО перехватили и уничтожили 57 украинских беспилотников над Краснодарским краем. О дронах в Ленинградской области в отчете ведомства не говорилось. После атаки дронов работу приостановил «Славянский нефтеперерабатывающий завод» в Славянске-на-Кубани.

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