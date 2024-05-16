Первый в России трансгендерный политик совершил обратный переход и попросил прощения «у всего российского народа». Теперь он не Юлия Алешина, а Роман Алешин
Роман Алешин — ранее его называли первым российским трансгендерным политиком Юлией Алешиной — совершил обратный переход и попросил прощения «у всего российского народа». В интервью местному изданию политик уже под мужским именем говорит, что «разочаровался в либеральной идеологии».
«Я осознал себя парнем во время Великого поста. <…> На Радоницу я перебрал старые альбомы своих предков, помолился за них, и это помогло мне укорениться в мысли, что я — парень. Я, как Филипп Киркоров, понял, что долбился не в ту дверь. Я — патриот своей страны, поэтому живу в России. Я прошу прощения у всего российского народа», — говорится в посте от 15 мая в телеграм-канале, который вела Юлия Алешина. Он переименован в «Алешин».
16 мая местное провластное издание «Банкфакс» опубликовало интервью, в котором политик фигурирует под именем Роман Алешин. Он заявил, что в вопросе перехода на него «оказали влияние беседы с мамой и родственниками», а желание «сменить пол» было наказанием «за грехи предков», и сейчас он преодолел эту «напасть».
По словам Алешина, в начале 2024 года он вышел из партии «Гражданская инициатива», потому что «разочаровался в либеральной идеологии». Вместе с ним партию покинула его мать. Сейчас, как пишет «Банкфакс», «оба считают, что самая лучшая идеология для страны — почвенничество». Изданию Алешин сообщил, что в политику возвращаться не собирается, а планирует получить церковное образование и стать священнослужителем.
Предыдущий пост в телеграм-канале Алешина опубликован 15 сентября 2023 года, в нем он цитирует свое интервью изданию The Washington Post для статьи о том, как транслюди в России сталкиваются с преследованием. Журнал «7×7» попытался связаться с Алешиным, но на звонки он не ответил.
Роман Алешин рассказывал, что получил паспорт на имя Юлии Алешиной в июне 2020 года, а в октябре 2021-го возглавил алтайское отделение партии «Гражданская инициатива». Осенью 2022 года, когда Госдума принимала закон о запрете «пропаганды ЛГБТ», Алешин ушел с этой должности.
В 2023 году Алешина заявила, что собирается участвовать в выборах губернатора Алтайского края, рассказав, что ей предложили выдвинуться от регионального отделения «Гражданской инициативы», однако спустя месяц она отказалась от участия, поскольку не смогла набрать необходимое число подписей в поддержку. В интервью «Новой газете Европа» Алешина говорила, что пока не планирует уезжать из России, но если «тема принудительного психиатрического лечения будет развиваться дальше, надо будет думать об эмиграции».