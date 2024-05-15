ЦИК показал логотип сентябрьских выборов. На нем заметили «экстремистскую» символику Навального
Центральная избирательная комиссия РФ представила проект логотипа единого дня голосования 2024 года. По данным ЦИК, 8 сентября в 83 регионах России пройдут почти четыре тысячи избирательных кампаний, в том числе выборы депутатов законодательных собраний и глав субъектов федерации.
Соратники Алексея Навального обратили внимание, что в логотипе ЦИКа есть красный восклицательный знак. Такой же использовался в символике предвыборной кампании Навального 2018 года и проекта «Умное голосование».
В 2021 году Мосгорсуд объявил структуры Алексея Навального «экстремистскими организациями», после чего в отношении оппозиционера и его соратников возбудили уголовное дело об «экстремистском сообществе». Правоохранительные органы также неоднократно привлекали к административной ответственности сторонников Навального за посты с символикой «Умного голосования» и красный восклицательный знак внутри буквы Н.
Как пишет проект «Сетевые свободы», в конце марта 2024 года Конституционный суд РФ закрепил «длящийся» характер административных правонарушений в интернете. Согласно определению суда, размещение «экстремистской символики» до признания ее «экстремистской» не имеет правового значения для привлечения к ответственности.