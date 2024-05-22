ЦИК России доработал и утвердил логотип выборов 2024 года. Из него убрали «экстремистскую» символику Навального

Центральная избирательная комиссия РФ утвердила итоговый вариант логотипа единого дня голосования в России, намеченного на 8 сентября 2024 года. Как сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, комиссия доработала и утвердила логотип «с учетом пожеланий и рекомендаций наших коллег из регионов».

Утвержденный логотип ЦИК России

Судя по изображению, размешенному в телеграм-канале Центризбиркома, из логотипа убрали красный восклицательный знак, который присутствовал в проекте логотипа, представленном 15 мая.

Проект логотипа ЦИК России

Сторонники Алексея Навального усмотрели в проекте логотипа предвыборную , которую российская прокуратура считает «экстремистской». В то же время московский муниципальный депутат от округа Басманный Павел Иванов (КПРФ) направил в ФСБ запрос, в котором заявил, что в логотипе присутствует символ, «до степени неразличимости схожий» с символикой штабов Навального. Элла Памфилова охарактеризовала эти заявления как «параноидальные измышления разного рода провокаторов и бездельников».

По данным ЦИК РФ, 8 сентября 2024 года в более чем 80 регионах России, а также на аннексированных территориях Украины пройдут почти четыре тысячи избирательных кампаний, в том числе выборы губернаторов и депутатов региональных парламентов.