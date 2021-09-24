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Прокуратура Красноярска составила на бывшего руководителя местного Наталью Петеримову административный протокол по о пропаганде экстремистской символики.

Как рассказала Петеримова изданию , протокол составили из-за старых фотографий в инстаграме, на которых активистка запечатлена с — белой буквой «Н», в которую вписан красный восклицательный знак.

Судя по инстаграму Петеримовой, такие снимки появились в ее аккаунте в мае 2018 года и в августе 2020 года. На фотографиях она стоит с бумажными плакатами, на которых среди других элементов нарисован логотип. Как отметила сама активистка, снимки сделали до того, как штабы Навального объявили «экстремистской» организацией. В своем телеграме Петеримова показала скриншоты фотографий, приложенных к административному делу.

Проект «Сетевые свободы» опубликовал выдержки из материалов дела, где утверждается, что логотип Алексея Навального «является символикой экстремистской организации: Общественное движение „Штабы Навального“». В деле дается такое пояснение:

Семиотические доминанты исследуемого символа отражают связь собственно с фамилией политика А. Навального (путем демонстрации буквы «Н»), также возможно установление примерного смыслового содержания, заложенного в символ «!» (в случае альтернативного «прочтения» логотипа), то есть направленности на привлечение внимания, оповещение, восклицание (в контексте общественно-политической деятельности экстремистского объединения, цели которой предполагают формирование большой аудитории и активные дестабилизирующие действия в России).

Ленинский районный суд в Красноярске рассмотрит дело в отношении Натальи Петеримовой 8 октября.

9 июня Мосгорсуд объявил «экстремистскими» организациями структуры, связанные с Алексеем Навальным. В начале августа решение вступило в законную силу.

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