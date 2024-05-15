Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранен в результате покушения

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо получил ранение в результате стрельбы, произошедшей после заседания кабинета министров страны, пишут местные СМИ.

Преступник напал на Фицо в городе Гандлова. По словам очевидцев, Фицо подошел к местным жителям после заседания правительства, после чего раздалось несколько выстрелов. В результате нападения Фицо упал на землю. По данным СМИ, премьер-министр ранен в грудь и живот. Видео, снятое после нападения, опубликовало издание HNonline.sk.

Полиция задержала подозреваемого сразу после нападения, пишет Pravda.

Пострадавшего премьер-министра увезли на вертолете в больницу в Братиславе.

В городе Гандлова проходило выездное заседание правительства, на котором члены кабинета министров обсуждали социально-экономическую ситуацию в двух районах Словакии.

Роберт Фицо занял пост премьер-министра Словакии в октябре 2023 года после того, как на парламентских выборах победила его партия «Курс — социальная демократия». В ходе предвыборной кампании Роберт Фицо обещал, что будет выступать против военной помощи Украине.

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