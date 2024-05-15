Арестованная в Хорватии яхта Виктора Медведчука официально перешла под юрисдикцию Украины

Яхта «Ройал Романс» (Royal Romance), принадлежавшая бывшему украинскому политику Виктору Медведчуку, официально перешла под юрисдикцию Украины, сообщает украинское Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА).

«Совместными усилиями Агентства и Администрации судоходства арестованная 92-метровая яхта Royal Romance получила статус украинского судна, что означает национальную принадлежность судна, на которое распространяется юрисдикция Украины», — пишет пресс-служба АРМА.

Глава Государственной службы морского и речного транспорта Украины Евгений Игнатенко заявил, что «это исторический момент для страны». «Первый в истории Украины арестованный актив, находящийся за границей, получил государственную регистрацию в Украине. Это будет способствовать дальнейшей реализации яхты и поступлению средств в госбюджет», — добавил Игнатенко.

В свою очередь, глава АРМА Елена Дума поздравила всех украинцев с переходом яхты под флаг Украины, а также подчеркнула, что все «незаконно добытое и выведенное за границу имущество будет возвращено под юрисдикцию Украины».

Власти Хорватии арестовали яхту Медведчука стоимостью около 200 миллионов евро в марте 2022 года. Как пишет Hromadske, в апреле Лычаковский районный суд Львова передал яхту в управление АРМА, которое в течение года искало механизмы для реализации находящегося за рубежом имущества. В ноябре 2023 года правительство Украины разрешило агентству продавать такие активы, а в январе 2024 года суд в Хорватии принял решение о передаче яхты Украине. Предполагается, что продажей яхты займется американский аукционный дом Boathouse Auctions.

Виктор Медведчук до войны был самым известным в Украине пророссийским политиком. Его называют кумом Путина: сам он рассказывал, что президент РФ стал крестным отцом его дочери.

Власти Украины в 2021 году обвинили Медведчука в государственной измене и отправили под домашний арест. После начала полномасштабной войны политик сбежал из-под ареста. Вскоре его задержали, а затем передали России в рамках обмена пленными. Тогда Киев обменял политика и 55 россиян на 215 военнослужащих ВСУ, в том числе командиров «Азова» и защитников «Азовстали».

В октябре 2023 года «Верстка» нашла у семьи Медведчука новую яхту стоимостью 9,6 миллиона долларов. Судно под названием «Аморэ Мио» спустили на воду в 2023 году. Российскую таможню оно прошло 26 июля. Получателем яхты в России, по данным таможни, выступило АО «Ренессанс», основным владельцем которого считается Оксана Марченко, жена Медведчука.

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