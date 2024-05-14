Верховный суд оставил в силе приговор Владимиру Кара-Мурзе. Ему дали 25 лет колонии

Верховный суд РФ отклонил кассационную жалобу на приговор политику и журналисту Владимиру Кара-Мурзе, которому назначили 25 колонии по обвинениям в «госизмене», сотрудничестве с «нежелательной организацией» и распространении «фейков» об армии РФ.

«Приговор Московского городского суда от 17 апреля 2023 года и апелляционное определение Первого апелляционного суда общей юрисдикции от 31 июля 2023 года оставлены без изменений», — цитирует «Интерфакс» решение суда.

Владимира Кара-Мурзу арестовали в апреле 2022 года. В марте 2023 года его адвокаты сообщили, что у политика была диагностирована полинейропатия нижних конечностей. Этот диагноз входит в список заболеваний, с которыми в России нельзя держать людей под стражей, однако суд это проигнорировал.

В апреле 2023 года Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 700 тысяч рублей и запретом на журналистскую деятельность в течение семи лет. Его признали виновным по статьям о «государственной измене», об осуществлении деятельности «нежелательной организации» и о распространении «фейков» про российскую армию. Кара-Мурза не признал вину и назвал свое преследование политически мотивированным.

Кара-Мурза находится в колонии строгого режима № 6 в Омске. Как только политика доставили туда в сентябре 2023-го, администрация колонии сразу отправила его в штрафной изолятор.

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