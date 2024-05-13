Совладелец группы «Макфа» Михаил Юревич подал иск к ВГТРК из-за ток-шоу Андрея Малахова

Защита бывшего губернатора Челябинской области, одного из владельцев группы «Макфа» подала иск к авторам шоу «Малахов» на телеканале «Россия 1», сообщается на сайте московской коллегии адвокатов «Трунов, Айвар и партнеры».

Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также о нарушении неприкосновенности частной жизни направлен в Пресненский районный суд Москвы. Ответчиками по иску названы телеканал «Россия 1», сетевое издание «Смотрим», учредитель этих медиа — ВГТРК, телеведущий Андрей Малахов и челябинский журналист Андрей Корецкий, участвовавший в ток-шоу «Малахов» в качестве гостя.

Программа Андрея Малахова о Юревиче под названием «Беглый экс-губернатор и его макаронная фабрика» вышла 15 апреля на телеканале «Россия-1» и на сайте «Смотрим». Михаил Юревич требует в иске признать не соответствующей действительности больше 20 фраз, прозвучавших в программе, например, такие:

«Свою бизнес-империю — крупнейший в стране макаронный концерн и еще десятки компаний — он прятал за родственниками и близкими подругами»;

«О коррумпированности Юревича знал весь регион»;

«Были заголовки, что Михаил Юревич тогда собственноручно избил человека клюшкой на виду десятков людей»;

«Юревич очень любит красивых девушек, первые красавицы города Челябинска, по утверждению жителей города Челябинска, неоднократно были замечены в его компании».

Истец требует, чтобы информацию, прозвучавшую в телепрограмме, опровергли в эфире «Малахова», а выпуск ток-шоу от 15 апреля удалили с сайта «Смотрим».

Как сообщил 74.ru адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы Михаила Юревича и его семьи, сумма компенсации, заявленная в иске, — 100 миллионов рублей. В случае победы в суде, по словам Трунова, деньги пойдут на благотворительность.

Трунов сообщил Forbes, что иск подан из-за того, что «в эфире Юревича называли вором, мошенником и даже главой мафии, что, разумеется, не соответствует действительности». Кроме того, уточнил адвокат, Юревичу нанесли моральный вред, так как телеканал распространил видео с ним, в том числе снятые скрытой камерой в ванной, что нельзя было делать без его согласия.

Игорь Трунов допустил, что ток-шоу «Малахов», вышедшее накануне судебного решения об изъятии активов Юревича в доход государства, имело целью давление на суд.

Суд в Челябинске в мае удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов крупнейшего российского производителя макарон «Макфа» и связанных с ним компаний. По версии прокуратуры, эти фирмы имеют «коррупционное происхождение», поскольку их бенефициары — бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич и бывший депутат Госдумы — занимались бизнесом, когда работали в органах государственной власти. Активы «Макфы» по состоянию на 2023 год оценивались в 19 миллиардов рублей. В Генпрокуратуре стоимость активов оценили в 46 миллиардов рублей.

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