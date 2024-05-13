Андрей Белоусов выступил в Совете Федерации перед утверждением в должности министра обороны. Он говорил о льготах участникам войны

Бывший вице-премьер Андрей Белоусов, которого президент России Владимир Путин предложил назначить на пост главы Минобороны, выступил на заседании комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. Как сообщает РИА Новости, он говорил о социальной поддержке военнослужащих и льготах для них.

«Действительно, у нас и денежное довольствие военнослужащих, которые участвуют в зоне , и всевозможные выплаты подняли минимум до 200 тысяч. Но жизнь не сводится только к денежным выплатам и денежному довольствию. Нам тут есть над чем работать», — сказал Белоусов, пояснив, что речь идет об обеспечении участников войны жильем.

Он также высказался о медицинском обслуживании военных. «Я считаю, абсолютно непорядок, когда участников СВО, которые приезжают в отпуск, гоняют из гражданских медицинских учреждений и отправляют в госпитали, которые часто переполнены, этот вопрос надо решать. Это касается и избыточной бюрократии и бумажной волокиты, связанной с подтверждением льгот военнослужащих», — заявил Белоусов.

Как пишет РБК, кандидат на пост министра обороны также говорил о льготах несовершеннолетним родственникам участников войны, которые находятся у них на иждивении. Он пояснил, что в настоящий момент эти люди «фактически оказываются вне системы льгот, которые предоставляют регионы».

Президент России Владимир Путин 12 мая подписал указ о назначении Сергея Шойгу секретарем Совета безопасности РФ. Николай Патрушев, занимавший этот пост с мая 2008 года, был снят с должности «в связи с переходом на другую работу». Тогда же Путин предложил назначить экономиста Андрея Белоусова на должность министра обороны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, объясняя это решение, заявил, что «экономику силового блока необходимо вписать в экономику страны».

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