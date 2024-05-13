«У меня только один вопрос. А кто это?» Как в Z-каналах обсуждают замену Сергея Шойгу на Андрея Белоусова

Михаил Светлов / Getty Images

Владимир Путин снял с должности министра обороны Сергея Шойгу. Вместо него новым главой ведомства предлагается назначить бывшего вице-премьера и советника Путина по экономической политике Андрея Белоусова. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил это решение тем, что экономику силового блока необходимо вписать в экономику страны. По его словам, под руководством гражданского чиновника Минобороны должно стать открытым для инноваций и внедрения «передовых идей». Российские «военкоры» и Z-каналы на решение Путина отреагировали с осторожностью: большинство пытаются отыскать плюсы в назначении незнакомого им кандидата из экономической сферы, а возглавлявшего ведомство последние 12 лет Шойгу, которого перевели на должность секретаря Совета безопасности, практически не упоминают. «Медуза» собрала основные реакции провоенных каналов и блогеров.

«военкор»

Белоусов будет проводить аудит всего финансово-экономического блока Минобороны. Понимает в этом более чем. Профессиональный экономист высочайшего уровня. Папа — из группы косыгинских экономистов. Государственник. В военной иерархии Белоусов — фигура номинальная. Роль начальника Генштаба ВС РФ В. Герасимова усиливается. Но уравновешивать систему будут новые замы министра обороны. И тогда будет все ясно.

телеграм-канал, близкий к ВКС России

Верховный предложил назначить Белоусова на должность министра обороны РФ. У меня только один вопрос. А кто это?

телеграм-канал «Рыбарь»

На практике назначение Белоусова министром обороны означает начало масштабного аудита и перестройки всех финансовых моделей в рамках оборонного ведомства, а также потенциально отказ от «напускной» красоты. В условиях жесткого дефицита времени Белоусов точно предпочтет не слайдовые доклады, а две экселевские таблички на 1 листе с двумя экономическими вариантами. И принимать решение будет именно по этой табличке, потому что умеет считать. Белоусов — это тот человек, у которого всегда была своя точка зрения на многие вещи, пускай и непопулярная. Наверное, именно это сегодня российскому оборонному ведомству и нужно.

провоенный блогер

У Андрея Белоусова не задача воевать, не задача ставить стрелочки, не задача в тылу что-то делать, а задача экономически обеспечивать победу. Экономика — это именно то, что побеждает в войне. Сейчас у него есть кредит доверия и есть возможность этот кредит оправдать. Есть возможность упорядочить траты в министерстве обороны. Возможно, человек, который умеет считать, сможет сделать это лучше, чем делали до этого. Возможно, предыдущий начальник больше подходил для мирного времени, где нужно было красиво проводить парады, где нужно было демонстрировать ограниченный, но красивый контингент в Сирии. А сейчас, возможно, нужен человек, который сможет вести нас к той самой отечественной тотальной войне, чтобы все было для фронта и для победы.

провоенный телеграм-канал

Друзья, министерский портфель по своей сути должность больше административная. Задача человека на ней, прежде всего, уметь грамотно управлять высоко стоящими людьми и глобально распоряжаться имеющимися ресурсами. В условиях спецоперации, уже давно перешедшей в длительную войну на истощение, назначение на должность человека из экономики имеет прямой практический смысл. Армейский «дуболом» же на таком посту, ничего не видевший в жизни за пределами казармы и плаца, никак не поможет победить, скорее наоборот. Сейчас хочется лишь пожелать удачи новому министру обороны и загадать желание о том, что текущая порочная система хотя бы частично изменится и будет модернизирована в соответствии с актуальными вызовами.

Провожая Сергея Шойгу с поста министра обороны, который он бессменно занимал на протяжении последних одиннадцати с половиной лет, хочется сказать многое, но скажем основное — свой самый главный в жизни экзамен в лице спецоперации на Украине Шойгу не выдержал.

провоенный телеграм-канал «Два майора»

Белоусов в 2023 году предлагал крупному бизнесу сделать «добровольный взнос» со своих прибылей. Действительно, ну какие могут быть прибыли во время войны?

То есть судя по этим заявлениям, Белоусов за справедливость, что не может не импонировать. И судя по долгому пребыванию в высших политических кругах, в области экономики он выполнял контролирующие функции с санкции самого президента. Новое назначение доверенного лица президента из другой структуры нарушит закостенелую систему коррупционных связей в МО, которая, судя по недавнему аресту замминистра Иванова, имеет место быть. И очевидно, что такая перестановка имеет целью усилить экономическую составляющую военного блока.

провоенный блогер, телеграм-канал Zergulio

Что до кандидатуры Белоусова как главы Минобороны — не все понимают, что должность министра обороны — она больше про политику и экономику. Это реально так. Именно поэтому сильный экономист и государственник Андрей Рэмович Белоусов придется здесь как нельзя лучше.

Прямо скажем — назначение расстрельное. В воюющей стране до сих пор более 50 000 офицеров кинуты с жильем, не закрыта очередь 2016 года, по всей России в крупных городах гниют целые жилые кварталы для военных. А в Минобороны ведь не только Тимур Иванов красовался, там хватает и более интересных и весомых личностей. В плохом смысле. Так что будьте уверены, седины у Андрея Рэмовича добавится много и сразу. Тут я ему могу только пожелать удачи — потому что сейчас он начнет разгребать такие Авгиевы конюшни, что и Геракл обоср*лся бы. В назначении этом я вижу только плюсы и ничего кроме.

«военкор» «Комсомольской правды», телеграм-канал «Русский тарантасъ»

Позвонили с фронта, чтобы прокомментировать назначение нового секретаря Совета безопасности. Много ругались матными словами от переполнявших эмоций — радости, удивления, восторга. Разобрал только, что «Путин удивил». Да, Владимир Владимирович умеет, не отнять. Сейчас быстро покатится красное колесо под горку — только рубашонка пузырем.

отставка шойгу

Путин уволил Шойгу с поста министра обороны — и перевел в Совбез Новым главой военного ведомства станет экономист Андрей Белоусов

отставка шойгу

Путин уволил Шойгу с поста министра обороны — и перевел в Совбез Новым главой военного ведомства станет экономист Андрей Белоусов