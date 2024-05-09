В Ленинградской области против 17-летнего подростка возбудили дело об оправдании терроризма из-за комментария про Дарью Трепову

В отношении 17-летнего жителя города Сосновый Бор в Ленинградской области возбудили уголовное дело по статье об оправдании терроризма из-за комментария про Дарью Трепову, осужденную по делу о теракте, в котором погиб «военкор» Владлен Татарский. Об этом сообщают «Фонтанка» и 78.ru

Как утверждает 78.ru, комментарий был оставлен под одним из постов в социальной сети еще 3 апреля 2023 года — на следующий день после взрыва в петербургском кафе, в результате которого погиб Татарский. Молодой человек, по версии следствия, оставил комментарий «Слава герою — народовольцу Дарье Треповой».

«Фонтанка» уточняет, что сообщения было опубликовано под профилем мужчины из Евпатории в паблике, посвященном Санкт-Петербургу и жизни петербуржцев. По информации издания, подозреваемый — первокурсник медицинского колледжа. В марте 2024 года он выступал на научно-практической конференции с презентацией о лекарственных растениях. Молодой человек также принимал участие в экологических мероприятиях в качестве волонтера.

Издания не называют имени подозреваемого.

«Медиазона» предполагает, что речь идет о пользователе «ВКонтакте» под именем «Борис Мицкевич». 3 апреля 2023 года, как обнаружило издание, со страницы этого аккаунта под постом о задержании Треповой были размещены три комментария, один из которых полностью совпадает с текстом, который приводит 78.ru.

Дарья Трепова 2 апреля 2023 года во время творческого вечера Владлена Татарского в кафе Street Food Bar № 1 в Санкт-Петербурге вручила «военкору» статуэтку, начиненную взрывчаткой. В результате взрыва Татарский погиб, 40 человек пострадали.

Суд признал Трепову виновной в теракте, незаконном перемещении взрывчатки и использовании поддельных документов. Ее приговорили к 27 годам лишения свободы. Это самый суровый приговор, вынесенный женщине в истории современной России.

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