Посол Грузии во Франции подал в отставку из-за закона об «иноагентах»

Посол Грузии во Франции Гоча Джавахишвили заявил, что попросил руководство досрочно прекратить его полномочия на этом посту из-за законопроекта об «иностранных агентах».

«Лично я не знаю никого вокруг себя, ни в правительстве, ни среди дипломатов, кто был бы открыто пророссийски настроен, я понимаю, что это может быть своеобразной тактикой достижения определенной цели. Однако я больше не вижу своей роли и ресурсов в этом направлении: двигаться в сторону Европы и защищать себя от Европы», — написал он в фейсбуке.

По его словам, ситуация и настрой, которые возникли «в отношениях с нашими друзьями и зарубежными партнерами из-за реинкарнированного законопроекта», делают его миссию посла Грузии «крайне сложной».

«Я также честно скажу, что свой протест и удовлетворение мы должны выразить на выборах. Я не хочу, чтобы мое честное мнение было воспринято как политический демарш в чью-то пользу или во вред кому-то. Я хочу после долгих колебаний избавиться от бремени, с которым, как мне кажется, я больше не смогу справиться», — заявил Джавахишвили.

Издание Newsgeorgia отмечает, что ранее два сотрудника МИД Грузии публично выступили против законопроекта об «иноагентах». Советник департамент евроатлантической интеграции МИД Георгий Цискаришвили заявил, что законопроект «угрожает интеграции страны в Евросоюз, противоречит Конституции Грузии и демократическому развитию страны». Первый секретарь посольства Грузии в Армении Александр Гоголадзе также высказался против законопроекта, а также осудил насилие, которое «власть демонстративно использовала» против протестующих.

1 мая парламент Грузии одобрил во втором чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Как и в первом чтении, документ поддержали 83 депутата из 150 — члены правящей партии «Грузинская мечта» и ее партнера по коалиции, партии «Власть народа». Противники законопроекта называют его калькой с российского закона об «иностранных агентах». Документ раскритиковали в США и Европе. Рассмотрение законопроекта сопровождается массовыми протестами в Грузии.

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