Парламент Грузии принял законопроект об «иностранных агентах» во втором чтении. В центре Тбилиси продолжаются протесты

Парламент Грузии на заседании 1 мая принял во втором чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния», сообщает «Би-би-си».

Как и в первом чтении, документ поддержали 83 депутата из 150 — члены партии «Грузинская мечта» и ее партнера по коалиции, партии «Власть народа».

Третье чтение предварительно запланировано на 17 мая.

На площади перед зданием парламента, как и в предыдущие несколько дней, вновь собрались тысячи человек, протестующих против принятия законопроекта.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили ранее обещала наложить вето в случае принятия закона. При этом у правящей партии достаточно голосов, чтобы преодолеть президентское вето.

Противники законопроекта называют его калькой с российского закона об «иностранных агентов». Документ раскритиковали в США и Европе: в Европарламенте предложили лишить Грузию статуса кандидата на вступление в ЕС, если норма будет принята.

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