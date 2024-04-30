Митинг правящей партии «Грузинская мечта» в Тбилиси. 29 апреля 2024 года Vano Shalamov / AFP / Scanpix / LETA

В Тбилиси на проспекте Руставели 29 апреля прошел митинг, организованный правящей партией «Грузинская мечта» — в поддержку закона об «иностранных агентах» (официальное название — законопроект «О прозрачности иностранного влияния»). Местные СМИ писали, что в акции участвовали около 100 тысяч человек, перед собравшимися выступили, в частности, основатель и почетный председатель партии , премьер-министр Ираклий Кобахидзе и мэр Тбилиси, генеральный секретарь «Грузинской мечты» Каха Каладзе. Таким образом власти ответили на многодневные протесты, которые проходят в стране против закона об «иноагентах».

Проспект Руставели был перекрыт еще с утра. Как писал сайт Newsgeorgia, муниципальные службы несколько часов отмывали протестные граффити «Нет русскому закону», которые оставляли участники акции, проходившей накануне. По данным издания, участников провластного митинга свозили со всей Грузии на автобусах. Под парковку выделили площадь Республики, территорию у Дворца Орбелиани (это президентский дворец) и полосы, предназначенные для движения муниципального транспорта. Преподавательница начальных классов одной из школ Тбилиси рассказала Deutsche Welle, что ее заставили участвовать в акции, угрожая увольнением.

О том, что на акцию «Грузинской мечты» привозили людей на автобусах, заявила также президент страны Саломе Зурабишвили. «Вчера был 15-й день массовых спонтанных акций протеста против „российского закона“ и за европейское будущее Грузии. Сегодня акция „в стиле Путина“: государственных служащих „везут автобусами“ в Тбилиси для поддержки решений правящей партии», — написала она в соцсети X (бывший Twitter).

Бидзина Иванишвили начал свое выступление на митинге с заявления о том, что с 2004 по 2012 годы Грузией «управляла не избранная народом власть, а назначенный извне революционный комитет, иностранная агентура», в том числе бывший президент страны Михаил Саакашвили. По мнению Иванишвили, Саакашвили и его соратники действовали не самостоятельно, все «заказывалось и управлялось извне, от их хозяев». Он заявил, что «несмотря на обещания, данные на саммите в Бухаресте в 2008 году», Грузию и Украину не приняли в НАТО и «оставили стоять на сквозняке».

Все подобные решения принимаются партией глобальной войны, которая имеет решающее влияние на НАТО и Евросоюз, и для которой и Грузия, и Украина имеют цену только пушечного мяса. Сначала они противопоставили Грузию России в 2008 году, а в 2014 и 2022 годах поставили Украину в еще более сложную ситуацию. Основная причина агрессии партии глобальной войны в отношении Грузии заключается в том, что, несмотря на большие усилия, она не смогла превратить Грузию во второй фронт, чего легко могла бы добиться в условиях возвращения агентуры к власти.

Что именно Иванишвили подразумевает под «партией глобальной войны», он не пояснил. Он утверждал, что «непрозрачное финансирование» неправительственных организаций (НПО) — это «основной инструмент, с помощью которого можно назначать власть Грузии извне». Иванишвили также заявил, что после парламентских выборов, которые пройдут в октябре, у властей будет возможность «вынести суровый политический и юридический приговор коллективному , которого оно заслуживает за девять лет кровавого правления и 12 лет уничтожающего шпионажа». По его словам, «Национальное движение» будет «строго отвечать за все преступления». Грузинские СМИ писали, что таким образом Иванишвили фактически заявил о репрессиях после выборов.

Читайте также

«Как только Путин пошел войсками на Киев, я сразу сказал, что ему конец» Михаил Саакашвили с 2021 года находится в заключении. Он ответил на вопросы Екатерины Котрикадзе — о Грузии, Навальном и войне России с Украиной

Читайте также

«Как только Путин пошел войсками на Киев, я сразу сказал, что ему конец» Михаил Саакашвили с 2021 года находится в заключении. Он ответил на вопросы Екатерины Котрикадзе — о Грузии, Навальном и войне России с Украиной

В свою очередь генеральный секретарь «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что борьба за принятие закона об «иноагентах» и запрета «пропаганды ЛГБТ» — это стремление защитить суверенитет и самобытность Грузии.

Нам доказывают, что белое — это черное. Нам говорят, что прозрачность — это плохо, а пропаганда ЛГБТ — это хорошо. Нам доказывают, что НПО имеют право пытаться организовать в Грузии столько революций, сколько захотят, и нам не следует даже спрашивать о происхождении их денег. <…> Они прямо говорят нам, грузинам, что мы не имеем никакого отношения и никакого права знать, кто финансирует псевдолиберальную пропаганду в нашей стране, нападки на православную церковь, пропаганду наркотиков, радикализм, постоянные попытки не дать выдохнуть стране. Нам говорят, что грузинский народ не должен этого знать, но мы этого не допустим.

Помимо провластного митинга, в Тбилиси состоялась акция против закона об «иноагентах». По данным Newsgeorgia, студенты перекрыли проспект Чавчавадзе. Колонна двигалась по проспекту, но в какой-то момент ей попыталась помешать полиция. В итоге протестующие дошли до парка Мзиури.

Протесты против закона об «иноагентах» в Грузии продолжаются с середины апреля — с тех пор, как его начал рассматривать парламент. Они сопровождаются столкновениями с полицией.

17 апреля парламент Грузии одобрил законопроект об «иностранных агентах» в первом чтении. За принятие документа проголосовали 83 депутата, против — ни одного. При этом в голосовании участвовали только представители парламентского большинства. Депутаты от правящей партии «Грузинская мечта» встречали выступление депутатов от оппозиции криками, а во время выступления членов парламентского большинства оппозиционные депутаты стучали по столам и скандировали: «Нет российскому закону!»

В день провластного митинга, 29 апреля, юридический комитет парламента Грузии одобрил законопроект во втором чтении. Заседание продлилось 10 часов, оно сопровождалось конфликтами и перепалками между оппозицией и представителями правящей партии. Как пишет «Русская служба Би-би-си», председатель комитета Анри Оханашвили выдворил нескольких оппозиционных депутатов из зала заседания, а также перебивал и отключал микрофоны людям, не давая им высказать свою позицию и заявляя, что они нарушают регламент. Третье чтение закона запланировано на 17 мая.

Законопроект «О прозрачности иностранного влияния» во второй раз был внесен правящей партией «Грузинская мечта». В марте 2023 года она отозвала его после массовых протестов. В новой версии законопроекта термин «агент иностранного влияния» решили заменить на «организацию, осуществляющую интересы иностранной державы», однако в остальном он повторяет отозванный документ. Оппозиция считает, что законопроект повторяет российское законодательство об «иностранных агентах». Законопроект предусматривает создание реестра «иноагентов», где будут указаны все некоммерческие юридические лица и СМИ, финансируемые из-за рубежа более чем на 20%. Они должны будут публиковать годовой финансовый отчет.

Читайте также

Правящая партия Грузии хочет скопировать у России еще и законы, дискриминирующие ЛГБТК (да, «иноагентами» дело не ограничилось) Чего стоит опасаться? Объясняет проект «Парни ПЛЮС»

Читайте также

Правящая партия Грузии хочет скопировать у России еще и законы, дискриминирующие ЛГБТК (да, «иноагентами» дело не ограничилось) Чего стоит опасаться? Объясняет проект «Парни ПЛЮС»