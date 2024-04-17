В Тбилиси протестующие против закона об «иноагентах» вступили в столкновения с полицией. Задержаны два человека

Вечером 17 апреля тысячи жителей Тбилиси вновь вышли на протесты к зданию парламента Грузии, требуя отозвать законопроект об «иностранных агентах».

В среду днем парламент принял законопроект «О прозрачности иностранного влияния» в первом чтении. В голосовании участвовали только представители парламентского большинства. За документ проголосовали 83 депутата. Грузинская оппозиция утверждает, что законопроект повторяет российское законодательство об «иностранных агентах».

Протестующие, собравшиеся вечером у парламента, потребовали от властей в течение часа отозвать законопроект. Когда этого не произошло, митингующие двинулись мирным маршем в зданию Госканцелярии, где хотели добиться встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.

По свидетельству местных СМИ, здание правительства было заблаговременно оцеплено полицией. Митингующие попытались зайти в здание, и между ними и полицейскими произошли несколько стычек.

Как сообщает МВД Грузии, во время митинга некоторые манифестанты «не подчинились требованию выразить протест в мирной форме и применили насилие».

В итоге были задержаны два человека. У одного из них изъяли холодное оружие.

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