Парламент Грузии одобрил законопроект об «иноагентах» в первом чтении

Парламент Грузии одобрил в первом чтении законопроект об «иностранных агентах», сообщил телеканал «Рустави 2».

За принятие документа проголосовали 83 депутата, против — ни одного. Как отмечает «Sputnik Грузия», в голосовании участвовали только представители парламентского большинства.

«Грузия Online» пишет, что во время обсуждения законопроекта председатель парламента Шалва Папуашвили выдворил из зала оппозиционных депутатов — Левана Хабеишвили, Георгия Вашадзе, Тину Бокучаву и Ану Нацвлишвили. Депутаты от правящей партии «Грузинская мечта» встречали выступление депутатов от оппозиции криками, а во время выступления членов парламентского большинства оппозиционные депутаты стучали по столам и скандировали: «Нет российскому закону!», отмечает издание.

Законопроект «О прозрачности иностранного влияния» во второй раз был внесен правящей партией «Грузинская мечта». В марте 2023 года она отозвала его после масштабных протестов.

В новой версии законопроекта термин «агент иностранного влияния» решили заменить на «организацию, осуществляющую интересы иностранной державы», однако в остальном он повторяет отозванный документ. Законопроект предусматривает создание реестра «иностранных агентов», где будут указаны все некоммерческие юридические лица и СМИ, финансируемые из-за рубежа более чем на 20%. Они должны будут публиковать годовой финансовый отчет.

По мнению оппозиции, законопроект повторяет российское законодательство об «иностранных агентах».

Обсуждение нового законопроекта также сопровождается протестами. Кроме того, 15 апреля рассмотрение законопроекта было прервано из-за драки в парламенте — во время выступления исполнительного секретарь партии «Грузинская мечта» Мамуки Мдинарадзе на него напал лидер оппозиционной партии «Граждане» Алеко Элисашвили.

Читайте также

«За законопроектом тянется шлейф, будто он российский» Кажется, в Грузии примут закон об «иноагентах» — из-за него страна не сможет вступить в ЕС и НАТО. В Тбилиси уже несколько дней проходят акции протеста

Читайте также

«За законопроектом тянется шлейф, будто он российский» Кажется, в Грузии примут закон об «иноагентах» — из-за него страна не сможет вступить в ЕС и НАТО. В Тбилиси уже несколько дней проходят акции протеста