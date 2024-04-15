В парламенте Грузии начали рассматривать законопроект об «иноагентах». На первом же заседании депутаты подрались

В Грузии 15 апреля парламент начал рассматривать законопроект «О прозрачности иностранного влияния», аналог российского закона об «иностранных агентах».

В первый день документ рассматривался на заседании комитета по юридическим вопросам. Рассмотрение было прервано дракой: во время выступления лидера парламентского большинства Мамуки Мдинарадзе на него напал лидер оппозиционной партии «Граждане» Алеко Элисашвили. Затем в потасовку включились и другие депутаты.

В Тбилиси на фоне старта рассмотрения законопроекта возобновились массовые акции протеста.

Законопроект внесла правящая партия «Грузинская мечта». По утверждению авторов документа, он направлен исключительно на усиление прозрачности работы НПО и СМИ, которые получают зарубежное финансирование. Оппозиция полагает, что власти используют его для давления на независимые СМИ, как это ранее случилось в России. Противники документа называют его «русским законом».

Законопроект был впервые внесен в парламент в начале 2023 года и принят в первом чтении. Однако на фоне массовых акций протеста его отозвали.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, находящаяся в оппозиции к правительству, пообещала наложить вето на закон. При этом у правящей коалиции есть достаточно голосов в парламенте, чтобы преодолеть президентское вето.