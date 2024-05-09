Московский театр Маяковского на гастролях в Петрозаводске заклеил на программках к спектаклю «Школа жен» имя Дмитрия Быкова. Он перевел комедию Мольера

Имя писателя Дмитрия Быкова заклеили на программках к спектаклю «Школа жен» по пьесе Мольера, с которым Московский академический театр имени Маяковского приезжал на гастроли в Петрозаводск.

Внимание на это обратил командир карельского поисково-спасательного отряда «Доброспас» Алексей Глушков, сходивший на один из показов спектакля, пишут «Север.Реалии». На фотографиях, которые опубликовал Глушков во «ВКонтакте», видно, что на программках заклеили упоминание о том, что Быков был переводчиком пьесы Мольера.

Алексей Глушков

«Меня накрыл тот самый испанский стыд. Стыд за нас, за страну, за строй, за руководство. За то, что переводчик Мольера, стал врагом народа. За то, что певцы, на песнях которых выросли несколько поколений, стали недружественными своей отчизне. А человек, написавший „Историю государства российского“, которой можно заменить учебник истории страны, стал вообще террористом», — поделился впечатлением Глушков.

Спектакль «Школа жен» поставлен по одноименной пьесе французского драматурга Мольера. В постановке используют пьесу в переводе Дмитрия Быкова. Премьера спектакля состоялась в 2021 году. Он был номинирован на «Золотую маску» в нескольких категориях.

На странице спектакля на сайте театра имени Маяковского имя Быкова сейчас также не упоминается. Еще в начале декабря 2023 года такое упоминание на странице было.

Дмитрий Быков в феврале 2022 года выступил против полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. Писатель уехал из России. Власти РФ объявили Быкова «иностранным агентом».

В декабре 2023 года издательство АСТ отказалось распространять книги Дмитрия Быкова. В феврале 2024-го суд в Москве оштрафовал писателя на 10 тысяч рублей по административной статье об участии в деятельности «нежелательной» организации (статья 20.33 КоАП) из-за интервью музыканта Бориса Гребенщикова.

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Как в России преследуют писателей

В России снова преследуют самых известных писателей. На них заводят дела, их книги снимают с продажи, у них даже пытаются украсть их творчество Эти авторы — Борис Акунин, Владимир Сорокин, Дмитрий Быков, Людмила Улицкая