«Радио Свобода»: на инаугурацию Путина приехали представители шести стран ЕС, включая Францию, Венгрию и Словакию

На пятой церемонии вступления Владимира Путина в должность президента РФ в Кремле присутствовали представители шести стран Евросоюза, сообщает украинская служба «Радио Свобода» со ссылкой на список участников мероприятия.

Так, по данным издания, на инаугурацию Путина пришли представители Франции, Венгрии, Словакии, Греции, Мальты и Кипра. Накануне церемонии Бельгия также собиралась отправить своего представителя в Кремль, но к утру 7 мая стало известно, что страна не будет участвовать в инаугурации, рассказал источник «Радио Свобода» в дипломатических кругах ЕС.

Reuters сообщало, что Великобритания, Канада, США и большинство стран Евросоюза решили бойкотировать инаугурацию Путина, но семь стран ЕС пришлют своих представителей. Агентство назвало лишь три такие страны — Францию (в лице посла страны в Москве Пьера Леви), Венгрию и Словакию.

7 мая в Кремле прошла инаугурация Владимира Путина, который, по данным ЦИК, победил на президентских выборах, проходивших в стране и на аннексированных территориях Украины в марте. Путин в пятый раз занял пост президента РФ.

Выборы и церемония вступления Путина в должность состоялись на фоне продолжающегося полномасштабного российского вторжения в Украину, которая призывала не признавать Путина легитимным главой РФ. Европарламент еще в апреле принял резолюцию о нелегитимности президентских выборов в России.

За день до инаугурации российские власти объявили о проведении очередных учений нестратегических ядерных сил, сопроводив анонс угрозами Западу.