На доносчика и гомофоба Тимура Булатова составили протокол о «дискредитации» армии

Отдел МВД по Тверскому району Москвы составил административный протокол о «дискредитации» армии РФ в отношении активиста и гомофоба Тимура Булатова. Сообщение об этом 7 мая появилось на сайте московских судов общей юрисдикции, обратила внимание «Медиазона». Первым о деле против Булатова сообщил телеграм-канал «Осторожно, новости».

Протокол составлен по части 1 статьи 20.3.3 КоАП, которая предусматривает в качестве наказания для граждан административный штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. В связи с чем составлен протокол, неизвестно. В полиции Москвы это не комментировали.

Булатов заявил телеграм-каналу «Осторожно, новости», что административный протокол могли составить после того, как в полицию обратились сторонники создательницы запрещенной партии «Воля» Светланы Лады-Русь (Пеуновой), на которую он сам писал доносы. По информации телеграм-канала, неделю назад Булатову пришло письмо о вызове на опрос, но он его проигнорировал.

«У меня вопрос большой, где дискредитация и где я — человек, по заявкам которого в Петербурге сидит около восьми человек, и по всей России более 20. Мало того, что я поддерживаю, я еще в 2015 году был на Донбассе», — заявил Булатов в беседе с «Осторожно, новости».

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В разговоре с «Медиазоной» Булатов первоначально сказал, что ничего не знает о протоколе, и усомнился, что административное дело действительно существует. Затем Булатов уточнил, что ему «звонили из Москвы»; при этом он уверен, что звонившие «разберутся» и «выкинут [этот протокол] нахуй».

Тимур Булатов известен доносами на ЛГБТК-людей. Добивался увольнения учителей из школ из-за гомосексуальности. В 2019 году участвовал в акции у штаба Алексея Навального в Петербурге под лозунгом «Навальный защищает извращенцев». Булатов боролся с детскими рисунками в школе Екатеринбурга из-за «пропаганды гомосексуализма» и пытался сорвать фестиваль «Артдокфест» из-за того, что его организаторы якобы пропагандируют «ЛГБТ-ценности». Булатов писал доносы на мать художницы Юлии Цветковой и блогера Сюй Хаояна.