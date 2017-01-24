Учительница из Красноярска уволилась после жалобы «борца с геями»

Учитель вокала из Красноярска Мария Шестопалова, на которую жаловался «борец с геями» из Санкт-Петербурга Тимур Булатов (Исаев), уволилась из муниципального центра дополнительного образования ЦДО № 4.

Шестопалова в декабре уже писала заявление об увольнении, по ее словам, под давлением руководства ЦДО, однако затем была восстановлена на работе.

Булатов 23 января выложил на своей странице «ВКонтакте» копию ответа из городского департамента образования, в которой говорится, что в ходе экспертиз было установлено, что размещенные Шестопаловой в соцсетях материалы «имеют тенденциозное содержание» и «наносят ущерб деловой репутации образовательной организации».

Управление образования, говорится в документе, рекомендовало руководству ЦДО № 4 рассмотреть вопрос о прекращении трудовых отношений с Шестопаловой. 23 января контракт с ней был расторгнут.

Мария Шестопалова, в свою очередь, рассказала «Лайфу», что написала заявление об увольнении по собственному желанию. «После восстановления мне очень явно дали понять, что мне там не рады и работать спокойно не дадут», — сказала она, добавив, что заявление об увольнении было написано 9 января, после чего она отработала положенные две недели. После увольнения, рассказала Шестопалова, она устроилась в частную музыкальную школу.