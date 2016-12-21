Педагога из Красноярска уволили за пирсинг и подозрение в гомосексуальности Жалобу на нее написал «борец с геями» из Петербурга

Преподавательница вокала из Красноярска Мария Шестопалова написала заявление об увольнении после письма жителя Санкт-Петербурга Тимура Булатова (Исаева) — известного петербургского борца с педагогами, которых он подозревает в гомосексуальности. В письме, адресованном в том числе в администрацию Красноярска, Булатов заявил, что Шестопалова «активно транслирует поддержку половых извращенцев из ЛГБТ». Шестопалова сказала, что руководство вынудило ее написать заявление. «Медуза» рассказывает, что известно о случившемся.

Педагог из Красноярска Мария Шестопалова уволилась после жалобы активиста Тимура Булатова на содержание ее страницы «ВКонтакте». 21-летняя Шестопалова преподавала вокал в Центре дополнительного образования № 4 (ЦДО № 4) Красноярска. 19 декабря житель Санкт-Петербурга Тимур Булатов (сам он обычно представляется как Тимур Исаев) отправил в ЦДО № 4 обращение, в котором назвал Шестопалову «аморальной особой», «ЛГБТ-учительницей» и «пропагандисткой педерастии». Похожее обращение, как рассказал «Медузе» сам Булатов, отправлено в Министерство образования РФ, детскому омбудсмену Анне Кузнецовой и в администрацию Красноярска.

Он также потребовал, чтобы красноярская полиция наказала Шестопалову за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений» среди детей (статья 6.21 КоАП). К обращениям Булатов приложил «досье» на 31 странице со скриншотами из аккаунта во «ВКонтакте» Шестопаловой, которые, по его мнению, подкрепляют обвинения в адрес педагога. 20 декабря Шестопалова уволилась из ЦДО.

Булатов известен как борец против педагогов-гомосексуалов. Он разыскивает в социальных сетях аккаунты работников образования, которые могут иметь гомосексуальную ориентацию, после чего составляет на них «досье» — и отправляет их руководителям педагогов, а также в органы власти. О его деятельности «Медуза» подробно рассказывала еще в декабре 2014 года после того, как Булатов добился увольнения гомосексуальной учительницы в Санкт-Петербурге. Сам он утверждает, что вынудил уйти с работы 65 педагогов за несколько лет.

Булатов в разговоре с «Медузой» заявил, что Шестопалова занималась «гей-пропагандой». По его словам, это происходит посредством страницы «ВКонтакте», на которую девушка репостит сообщения различных пабликов, связанные с вопросами гомосексуальных отношений. Таким образом, по словам Булатова, «она создает у детей ложное отношение к тому, что черное, а что белое». Он отметил, что пирсинг также является «причиной для увольнения педагога», потому что служит «атрибутом субкультуры». «А у нас нет такого предмета [в школе] — „субкультура“!» — заявил Булатов.

По словам Шестопаловой, руководство центра вынудило ее написать заявление об увольнении по собственному желанию. В посте на сайте «Пикабу» она рассказала, что вечером 19 декабря ей позвонил Булатов. «Из [разговора] я выяснила следующие аргументы, указывающие на мою „профнепригодность“: пирсинг (губа и раньше были тоннели), публикация [фотографий] моего отдыха… и несколько постановочных фотографий», — написала девушка. В тот же вечер, по словам Шестопаловой, ей позвонила директор учреждения: «Завтра меня ждут на разбор… и предлагают написать заявление по собственному [желанию]… либо уволят по статье». В следующем посте учительница рассказала, что 20 декабря ее «мариновали шесть часов в кабинете администрации [ЦДО]» и «шантажировали всевозможными методами — от репутации и судьбы всего центра до судьбы моих родителей». После этого Шестопалова, по ее словам, «уволилась, но не сломалась». Связаться с ней «Медузе» не удалось.

В администрации Красноярска «Медузе» сообщили, что после письма Булатова была начата проверка, но из-за увольнения Шестопаловой ее прекратили. Представитель управления образования администрации города Евгения Тимашева в разговоре с «Медузой» сообщила, что из-за прекращения проверки она не может комментировать информацию, изложенную Булатовым в жалобе, и предложила обратиться к директору ЦДО № 4.

В ЦДО № 4 «Медузе» сообщили, что Шестопалова сама написала заявление об увольнении без объяснения мотивов. Директор ЦДО Ольга Этцель сказала «Медузе», что педагог просто была вызвана для того, чтобы написать объяснительную, и разговор с ней продолжался полтора часа, а не шесть. Никакого давления на нее, по словам директора, не оказывалось.

«На фотографиях пропаганда курения, педагог с алкогольными напитками, обнаженным телом (фотографий Шестопаловой без одежды среди представленных Булатовым не было — прим. „Медузы“), очень много матерных слов, несколько несовершеннолетних подписчиков. Ну как вы думаете?» — сказала Этцель. Она отметила, что Шестопалова «нарушала морально-этические нормы поведения»: «У Марии была откровенная одежда, „тоннели“ в ушах». После вопроса о том, как «тоннели» в ушах «нарушают морально-этические нормы», директор повесила трубку.