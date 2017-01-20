Томский школьник попросил проверить на экстремизм питерского борца с ЛГБТ, который добивается увольнения учителей

ТВ2
10:18, 20 января 2017
Требует подтверждения

Одиннадцатиклассник из Томска написал заявление в полицию Санкт-Петербурга с просьбой проверить на экстремизм активиста Тимура Булатова (Исаева), который несколько раз добился увольнения школьных учителей, которых заподозрил в гомосексуальности. Об этом сообщает ТВ2.

Фамилию школьника издание не называет, в публикации он упомянут как Сергей Ч.

Поводом для обращения стал случай с увольнением после жалобы Булатова преподавательницы вокала из Красноярска Марии Шестопаловой. Школьник счел действия активиста «неправильными» и связался с ним, предупредив о намерении жаловаться в ЕСПЧ и администрацию президента.

В ответ Булатов начал оскорблять его и «на своей стене [„ВКонтакте“] назвал Сергея извращенцем», пишет ТВ2. После этого молодой человек решил написать на активиста заявление в полицию.

«Мария просто жила своей жизнью, а тут пришел кто-то и объявил ей нравственный джихад. Это неправильно. С этим нужно что-то делать, особенно в такой гомофобной стране, как Россия», — цитирует издание школьника.

«Мама об этом еще не знает, друзья в шоке и говорят, что ничего хорошего из этого не выйдет. Но я считаю, что с такой позицией нужно что-то делать», — отмечает Сергей.

ТВ2
В декабре 2016 года из красноярского Центра дополнительного образования № 4 уволили преподавателя вокала Марию Шестопалову, на которую пожаловался Тимур Булатов. Активист назвал ее «аморальной особой», «ЛГБТ-учительницей» и «пропагандисткой педерастии»; в соцсетях он начал кампанию против нее. Позже девушку взяли на работу обратно.
Тимур Булатов (Исаев) разыскивает в соцсетях аккаунты работников образования, которые могут иметь гомосексуальную ориентацию, составляет на них «досье» и отправляет руководителям педагогов и в органы власти. В 2014 году он добился увольнения гомосексуальной учительницы в Санкт-Петербурге. Сам он утверждает, что вынудил уйти с работы 65 педагогов за несколько лет.

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