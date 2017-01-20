Томский школьник попросил проверить на экстремизм питерского борца с ЛГБТ, который добивается увольнения учителей

Одиннадцатиклассник из Томска написал заявление в полицию Санкт-Петербурга с просьбой проверить на экстремизм активиста Тимура Булатова (Исаева), который несколько раз добился увольнения школьных учителей, которых заподозрил в гомосексуальности. Об этом сообщает ТВ2.

Фамилию школьника издание не называет, в публикации он упомянут как Сергей Ч.

Поводом для обращения стал случай с увольнением после жалобы Булатова преподавательницы вокала из Красноярска Марии Шестопаловой. Школьник счел действия активиста «неправильными» и связался с ним, предупредив о намерении жаловаться в ЕСПЧ и администрацию президента.

В ответ Булатов начал оскорблять его и «на своей стене [„ВКонтакте“] назвал Сергея извращенцем», пишет ТВ2. После этого молодой человек решил написать на активиста заявление в полицию.

«Мария просто жила своей жизнью, а тут пришел кто-то и объявил ей нравственный джихад. Это неправильно. С этим нужно что-то делать, особенно в такой гомофобной стране, как Россия», — цитирует издание школьника.