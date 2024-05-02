Власти Кыргызстана рекомендовали гражданам не ездить в Россию

Министерство иностранных дел Кыргызстана рекомендовало гражданам страны временно воздержаться от поездок в Россию.

В сообщении на сайте МИДа говорится, что гражданам Кыргызстана, «не имеющим веских оснований для выезда» в РФ, рекомендуется воздержаться от поездок «до снятия ранее введенных дополнительных мер безопасности и режима усиленного контроля пропуска через государственную границу». Всех, кому необходимо попасть в Россию, в ведомстве призвали «заблаговременно проверить наличие ограничений на въезд».

В МИД пояснили, что рекомендация была дана в связи с появлением информации в СМИ о массовом отказе гражданам республики во въезде в РФ. При этом в самом ведомстве утверждают, что информация об массовых отказах не подтверждается по дипломатической линии.

Накануне правозащитница Валентина Чупик сообщила «Агентству», что российские пограничники начали массово отказывать во въезде гражданам Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. По ее данным, к 1 мая в российских аэропортах находилось около четырех с половиной тысяч человек, которых не пустили в РФ. Примерно столько же не пустили на КПП на сухопутных границах. Чупик также сообщила, что большую часть задержанных отправляют обратно в течение суток-двух, но в некоторых случаях этот процесс затягивается и на неделю.

Вечером 27 апреля МИД Таджикистана срочно призвал граждан не ездить в Россию. Перед этим ведомство сообщило, что гражданам Таджикистана в последние несколько недель массово отказывают во въезде в Россию.

После теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», в котором обвинили выходцев из Таджикистана, в городах России начали проводить массовые проверки в отношении иностранных граждан. Министерство труда Таджикистана зафиксировало отток трудовых мигрантов, которые столкнулись в России с притеснениями «на бытовом уровне».

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