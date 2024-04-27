МИД Таджикистана срочно призвал граждан не ездить в Россию

Министерство иностранных дел Таджикистана вечером 27 апреля выпустило срочную рекомендацию и посоветовало гражданам республики «временно воздержаться от поездок на территорию России на всех видах транспорта без острой необходимости».

Накануне МИД Таджикистана сообщил, что гражданам страны в последние несколько недель массово отказывают во въезде в Россию. Министерство выразило послу России в республике Семену Григорьеву свою обеспокоенность из-за необоснованных случаев отказа во въезде в Россию.

Как сообщило 25 апреля издание Asia Plus, с 22 апреля на казахстанско-российской границе в Оренбургской области застряли около 180 автомобилей с таджикскими номерами. Издание утверждало, что гражданам Таджикистана разрешали пересечь границу только после досмотра телефона и допроса.

После теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», в котором обвинили выходцев из Таджикистана, в городах России начали проводить массовые проверки в отношении иностранных граждан. «Русская служба Би-би-си» предполагала, что в Москве могли ужесточить проверки в отношении мигрантов.

После теракта в «Крокусе» министерство труда Таджикистана зафиксировало отток трудовых мигрантов из России, которые столкнулись с притеснениями «на бытовом уровне»

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