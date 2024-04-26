МИД Таджикистана сообщил о массовых отказах гражданам страны во въезде в Россию

Представители министерства иностранных дел Таджикистана обсудили с послом России в республике Семеном Григорьевым сложности, с которыми в последнее время сталкиваются граждане страны при пересечении границы РФ.

Как сообщили в ведомстве, встреча с Григорьевым прошла 26 апреля. Она была посвящена «вопросам дальнейшего укрепления и расширения взаимодействия двух стран в различных направлениях».

В ходе встречи также были обсуждены сложности, с которыми в последние несколько недель сталкиваются граждане республики Таджикистан при пересечении государственной границы РФ. До сведения посла была доведена обеспокоенность таджикской стороны приобретшими массовый характер необоснованными случаями отказа во въезде в Россию граждан Таджикистана.

25 апреля издание Asia Plus сообщило, что сотни граждан Таджикистана на несколько дней застряли на контрольно-пропускном пункте «Сагарчин» на границе Южно-Уральского региона Казахстана и Оренбургской области России. Несколько человек прислали журналистам видео и аудиосообщения, рассказав, что с 22 апреля около 180 автомобилей с таджикскими номерами стоят на КПП, поскольку их не впускают в РФ.

Граждане Таджикистана также жаловались на допросы и проверки на границе. По их словам, пограничники ссылаются на технический сбой, но пропускают через границу детей до 14 лет и взрослых старше 60 лет без очереди.

После в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» министерство труда Таджикистана зафиксировало отток трудовых мигрантов из России, рассказывала замглавы Шахноза Нодири. По ее словам, министерство зафиксировало притеснения граждан Таджикистана «на бытовом уровне», а также само получало угрозы.

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