В Кургане второй раз за неделю сменился глава города

Временно исполняющим обязанности главы Кургана стал первый заместитель руководителя муниципалитета Антон Науменко, сообщается на сайте администрации города.

Кандидатуру Науменко единогласно поддержали депутаты местной думы.

Полномочия врио главы Кургана Юлии Гурьяновой, которая заняла эту должность 27 апреля, прекращены. С чем связано это решение, не уточняется. Гурьянова продолжит занимать пост заместителя главы города.

Председатель городского парламента Игорь Прозоров заявил, что «все знают и видели» работу Науменко по укреплению дамбы. По его мнению, управленческий и административно-хозяйственный опыт Науменко пойдут на пользу городу.

27 апреля временно исполняющая обязанности главы Кургана Анастасия Аргышева ушла в отставку по собственному желанию. Это произошло после того, как президент России Владимир Путин 24 апреля провел совещание по вопросам ликвидации последствий паводков, в том числе в Кургане. Во время онлайн-встречи Путин, обращаясь к Аргышевой, спросил: «А где же глава-то Кургана?» Губернатор Курганской области Вадим Шумков в ответ заявил, что Аргышева временно исполняет обязанности главы города, а предыдущий мэр ушла в отставку в январе. Вместо Аргышевой главой города была назначена Юлия Гурьянова.

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