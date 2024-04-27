Глава Кургана ушла в отставку. После того, как Путин на совещании по паводку спросил: «А где же глава-то Кургана?»

Временно исполняющая обязанности главы Кургана Анастасия Аргышева ушла в отставку по собственному желанию, сообщается на сайте городской администрации.

Курганская городская дума досрочно прекратила ее полномочия на внеочередном заседании 27 апреля. Аргышева вернулась на свой прежний пост управляющего делами администрации города, который занимала до января.

Новой временно исполняющей обязанности главы Кургана назначена заместитель главы города, директор департамента социальной политики Юлия Гурьянова.

Анастасия Аргышева стала врио главы Кургана после того, как прежняя глава города Елена Ситникова в январе ушла в отставку на фоне уголовного преследования. Против Ситниковой расследуют дело о халатности после крупных природных пожаров в Кургане.

Аргышева подала в отставку вскоре после того, как президент РФ Владимир Путин 24 апреля провел совещание по вопросам ликвидации последствий паводков в России, в том числе в Кургане. В ходе онлайн-встречи Путин, обращаясь к Аргышевой, спросил: «А где же глава-то Кургана?» Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил Путину, что Аргышева временно исполняет обязанности главы города, а предыдущий мэр ушла в отставку. Путин в ответ предложил организовать выборы. Главу Кургана назначают депутаты городской думы.

В апреле в Кургане наблюдался масштабный паводок. На некоторых участках в Кургане уровень воды в реке Тобол в ночь на 19 апреля превысил максимум 1994 года — 1006 сантиметров. Самый высокий уровень воды в реке у гидропоста в Кургане (1015 сантиметров) был достигнут днем 19 апреля. Губернатор Курганской области Вадим Шумков говорил, что правобережная часть Кургана, где расположено более 100 садовых товариществ и несколько микрорайонов, подтоплена либо затоплена.

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