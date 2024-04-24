Путин на совещании спросил, где мэр Кургана. А потом заявил, что надо провести выборы. Главу города назначают депутаты

На совещании по вопросам ликвидации последствий паводков в регионах Владимир Путин спросил у временно исполняющей обязанности главы Кургана Анастасии Аргышевой, где мэр города. Узнав, что она ушла в отставку, президент предложил организовать выборы.

«Анастасия Николаевна, а где же глава-то Кургана?», — спросил Путин. Ему ответили, что в январе глава Кургана ушла в отставку. «Ну надо проводить тогда соответствующие мероприятия, выборы организовать нормально», — отреагировал Путин.

Мэра Кургана назначают депутаты городской думы. Предыдущая глава города Елена Ситникова ушла в отставку в январе — как сообщалось, «по собственному желанию по состоянию здоровья». Решение о досрочном прекращении ее полномочий также принимали депутаты.

За две недели до этого, в конце декабря 2023 года, Ситникову задержали по подозрению в халатности, повлекшей смерть двух и более лиц. По данным местного издания «Область 45», причиной возбуждения дела стали весенние пожары в одном из курганских микрорайонов. Суд не стал заключать Ситникову под стражу и назначил ей запрет определенных действий.

С началом весенних паводков, ставших причиной затопления Орска, под угрозой оказался также Курган, где сильно поднялся уровень воды в реке Тобол. По данным на 22 апреля, в городе были подтоплены 2,1 тысячи жилых домов и 3,4 тысячи дачных участков.

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