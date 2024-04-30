В Новосибирске пожаловались на желто-синий бордюр в одном из дворов. Коммунальщики извинились и пообещали покрасить его в синий и красный

В Новосибирске управляющая компания после поступивших жалоб принесла извинения и изменила цвет бордюра, который накануне выкрасили в желто-синий цвет, сообщает издание «Подъем».

Журналисты обратили внимание на жалобы, как утверждается, жителей дома на Танковой улице. Они сообщили, что «пока все спали» бордюр у дома перекрасили в желто-синие цвета.

Вероятно, речь идет о посте, который опубликовали в новосибирском паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте». Одна из пользовательниц опубликовала фото и видео бордюра, окрашенного в желто-синие цвета, и написала: «Вот такая красотища появилась ранним утром, пока все спали, во дворе на Танковой, 45/2. Возникает вопрос, почему нельзя было покрасить в цвета российского триколора?». Живет ли автор поста в действительности в доме на Танковой улице, неизвестно.

Руководитель управляющей компании «Доверие» Владимир Симонов заявил «Подъему», что цвета для бордюра выбрал сотрудник УК, но их уже поменяли.

«Уже закрашивают. Просто получилась накладка. Там взяли краску пяти цветов, чтобы покрасить скамейки там и бордюры. А у нас рабочий, как я называю, «союзник с Азии, и он вот взял эти два цвета. Я, говорит, что-то в голову взбрело, что красиво будет желто-синий, и взял и покрасил с бухты-барахты», — сказал Симонов.

По словам главы УК, теперь бордюр будет красно-синим, а директора компании отругают. Симонов также извинился за случившееся. «Буду по-любому директора ругать. Такие вещи надо объяснять. Я сам против, для меня это нонсенс. Я прошу извинения», — заявил он «Подъему».

С начала полномасштабной войны в Украине российские правоохранительные органы регулярно преследуют граждан за сочетание желтого и синего цветов, которые есть на украинском флаге. Так, в апреле на журналистку Антониду Смолину из Великого Устюга написали донос о «дискредитации» армии из-за фотографии во «ВКонтакте», на которой она стоит в желтой куртке на фоне голубого неба. В Москве полиция составила протокол о «дискредитации» армии на Станислава Нетесов из-за того, что его волосы были окрашены в голубой, зеленый и желтый цвет. Сотрудники полиции обратили внимание на волосы Нетесова, когда он пришел в отделение, чтобы подать заявление об избиении и краже.