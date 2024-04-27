«Коммерсант»: музей «Гараж» обыскивали по делу Петра Верзилова

Сотрудники ФСБ провели 26 апреля обыск в московском музее современного искусства «Гараж» в рамках уголовного дела о государственной измене, которое расследуют в отношении одного из основателей группы Pussy Riot, бывшего издателя «Медиазоны» Петра Верзилова. Об этом сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу музея.

«К настоящему времени следственные действия завершены, музей продолжает работу в обычном режиме», — сообщили в «Гараже». Следователи проводили обыски в офисе и образовательном центре «Гаража», где располагается архив музея, в течение всего дня — с полудня и до семи вечера.

Как отмечает «Коммерсант», в 2014 году на сайте музея упоминалась книга «Pussy Days» участницы группы Pussy Riot Марии Алехиной, но сейчас при попытке зайти на страницу на сайте «Гаража» появляется ошибка.

В марте появились сообщения о том, что на Верзилова завели дело о госизмене. В рамках именно этого дела, как утверждалось, 12 марта в разных городах России прошли обыски у художников, которые занимаются арт-активизмом, акционизмом и уличным искусством. Многих из них увезли на допросы, где задавали вопросы о Верзилове.

Петр Верзилов заявил в интервью Юрию Дудю в октябре 2023 года, что участвует в войне в составе украинской армии. После этого Верзилов объявил, что сложил с себя полномочия издателя «Медиазоны».

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